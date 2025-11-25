La inflación anual fue de 3.61% en la primera quincena de noviembre de 2025

Staff/RG

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) es una medida de cambio promedio en los precios de los productos que forman una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares del país, a lo largo del tiempo.

En la primera quincena de noviembre de 2025, el INPC registró un nivel de 142.470: aumentó 0.47 % respecto a la quincena anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 3.61 por ciento. En el mismo periodo de 2024, la inflación quincenal fue de 0.37 % y la anual, de 4.56 por ciento.

El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles o que no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.04 % a tasa quincenal. A su interior, los precios de los de servicios subieron 0.25 %, mientras que los de las mercancías disminuyeron 0.19 por ciento.

