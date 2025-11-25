Staff/RG

En octubre de 2025, el Indicador Mensual Oportuno de la Actividad Manufacturera (IMOAM) tiene un valor de 111.3 puntos, como cálculo anticipado del Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) del sector manufacturero. Este nivel corresponde a una variación estimada anual de 0.1 por ciento. En el cuadro 1 se presentan los intervalos de confianza de ambas estimaciones.

A continuación, se observan los resultados del cálculo del IMOAM. La gráfica 1 muestra el IMOAM junto con los valores del IMAI correspondientes al sector manufacturero.

La gráfica 2 contiene las variaciones porcentuales anuales del IMOAM junto con las variaciones anuales del IMAI manufacturero.

En octubre de 2025, el IMOAM estima un aumento de la actividad manufacturera de 0.1% respecto a octubre de 2024