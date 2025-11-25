Disminuyó 1.5% el valor de producción de las empresas constructoras, en septiembre de 2025, en términos reales y a tasa mensual

Staff/RG

En octubre de 2025, el Indicador Mensual Oportuno de la Actividad Manufacturera (IMOAM) tiene un valor de 111.3 puntos, como cálculo anticipado del Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) del sector manufacturero. Este nivel corresponde a una variación estimada anual de 0.1 por ciento. En el cuadro 1 se presentan los intervalos de confianza de ambas estimaciones.

El IMOAM comenzó a calcularse en agosto de 2015. Desde entonces, se evalúa su desempeño mes con mes. El IMOAM se compara con el IMAI del sector manufacturero. La diferencia entre ambos indicadores es estadísticamente cercana a cero. En 90 % de las ocasiones, el IMAI manufacturero quedó dentro del intervalo de confianza de 95 % del IMOAM. En la gráfica 3 se muestra la comparación para el periodo entre octubre de 2017 y septiembre de 2025.

