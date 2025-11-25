DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

rodese70@hotmail.com

http://robertodesachydebate. blogspot.com/

http://desdepuebla.com/

https://www.facebook.com/ desdepueblalomejor

https://twitter.com/ robertodesachy

https://twitter.com/ DesdePuebla_

Celular y whats 22 21 25 27 83

Cuando parecía que los nuevos tiempos llegarían a la Auditoría Superior del estado (ASE) sin problemas y con Román Sánchez Zamora como su emisario, el viejo régimen, que en este momento controla dicho organismo y simuló estar dispuesto a liberarlo, cuando Francisco Teomitzi aseguró que no buscaría su reelección, sacó de la manga otra carta y lanzó como su representante a Vinissa Morales Mina, actualmente empleada de dicha instancia.

Así que ¡hay tiro por la Auditoría Superior del estado entre quienes AHORA MISMO lo tienen en su poder y postularon a una de los suyos contra los que, aseguran, pretenden transformar a la ASE, volverla itinerante, acercarla a las comunidades y que deje de ser una herramienta de presión política!

Apenas hace unos días, el todavía titular de la ASE, Francisco Teomitzi, se descartó para buscar la reelección y, con ello, parecía que los gobiernos anteriores asumían que su tiempo ya había concluido y que liberarían al organismo: Francisco Teomitzi descarta la titularidad de la Auditoría Superior del estado

Y, efectivamente, el actual auditor interino se hizo a un lado, pero –al parecer- su grupo no y, por el contrario, postuló a Vinissa Morales Mina, quien se registró el 21 de este mes y forma parte de la administración pública estatal desde el sexenio del ex gobernador, Rafael Moreno Valle y se mantuvo en el de Luis Miguel Barbosa Huerta.

JUEGO SUCIO

De hecho, en mayo de 2022, el periodista Rodolfo Ruiz la acusó de que, como directora de Atención a Quejas y Denuncias en la secretaría de la Función Pública, Vinissa Morales se negaba a dar trámite a ¡cinco denuncias sobre acoso sexual y cohecho presentadas por servidoras públicas del Centro de Conciliación Laboral contra Humberto Roblero y el INDEFENDIBLE Erick Cotoneto!: Tiene pocos recursos la Comisión de Búsqueda de Personas y esos pocos se malgastan

Los que intentan mantener el control político, financiero y la influencia y poder emanadas de la ASE no solamente habrían lanzado a su candidata, sino que también soltaron al interior de la dependencia la amenaza de que, si Román Sánchez Zamora llega como director, los despediría a todos, a pesar de que él ha reiterado respeto al trabajo y profesionalización del organismo: Video: Román Sánchez se apuntó en la Auditoría Superior del estado

No es un tema menor la ASE, que maneja casi los mismos recursos que el Congreso local y es el encargado de VIGILAR el buen uso de los recursos públicos, lo que le da la posibilidad de mantener un contacto PERMANENTE con presidentes municipales, titulares de entidades paraestatales y muchos sectores sociales.

Además, en la ASE se maneja información delicada sobre qué áreas del gobierno estatal, ediles y/o ayuntamientos u organismos descentralizados enfrentan problemas administrativos, denuncias ciudadanas, malos manejos, etc. Así que, si llega a caer en las manos incorrectas, -como en las de los rivales políticos del actual grupo en el poder –éste podría enfrentar severos problemas: ¿Qué tipo de Auditoría Superior del Estado (ASE) elegirán el Congreso local y el grupo político predominante en Puebla?

LA PELOTA, EN LA CANCHA DE LOS DIPUTADOS

Vinissa Morales Mina no tiene la preparación académica de Román Sánchez Zamora, tampoco ha escrito libros o artículos sobre transparencia y fiscalización, pero sí cuenta con ventajas competitivas, como formar parte del grupo político que en este momento controla la ASE, el apoyo de partidarios de gobiernos anteriores y el hecho de que no está en el radar de los diputados.

El Congreso local deberá elegir al siguiente auditor superior y no puede descartarse el que se vaya con la finta y, como los legisladores no conocen a Morales Mina, la crean ajena a intereses o grupos políticos y la designen, incluso, alentados por el desgastado discurso de PONER la equidad de género ENCIMA de la capacidad profesional.

Este viernes acaba el plazo de registro de los aspirantes, que tendrán entrevistas con los diputados, para que –supuestamente – el próximo primero de enero inicie funciones el siguiente titular de la dependencia: En enero de 2026 entrará en funciones el nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado: Pavel Gaspar