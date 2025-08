¿Qué tipo de Auditoría Superior del Estado (ASE) elegirán el Congreso local y el grupo político predominante en Puebla?

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

rodese70@hotmail.com

http://robertodesachydebate. blogspot.com/

http://desdepuebla.com/

https://www.facebook.com/ desdepueblalomejor

https://twitter.com/ robertodesachy

https://twitter.com/ DesdePuebla_

Cuando quien iba a ser la próxima titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Amanda Gómez Nava, no supo explicar qué era una cuenta pública y, meses después, ya en el cargo, acudió al Congreso local en una camioneta blindada y ensoberbecida al máximo, no solamente puso en ridículo a dicha instancia presuntamente fiscalizadora, sino a quien la había impulsado para que la encabezara; es decir, al ex gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

Por ende, el nombramiento del próximo titular de la ASE tiene una enorme trascendencia, tanto para asuntos protocolarios de transparencia y rendición de cuentas, como para saber qué tipo de auditor superior tendrán la actual legislatura y, desde luego, el gobierno estatal: Congreso del Estado designa a Amanda Gómez como nueva titular de la ASE

Existen versiones no confirmadas de que entre el 15 y 25 de este mes la Legislatura local podría llamar a sesión extraordinaria, para emitir la convocatoria e iniciar este proceso, que acumula MESES DE ATRASO, porque el interino, Francisco Teomitzi Sánchez, lleva demasiado tiempo al frente de la ASE y, en distintas ocasiones, interrogado por diputados, se ha visto dubitativo, débil para responder a sus cuestionamientos: Aprueba LXI Legislatura renuncia de titular de la ASE; nombra a Francisco Fidel Teomitzi como encargado de despacho.

Además, entre los nombres manejados como posibles candidatos a quedarse al frente de la ASE los próximos años, Francisco Fidel Teomitzi Sánchez tiene un bajo nivel de estudios, solamente cuenta con una licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Otro de los contendientes, Juan Carlos Valdéz Zayas, apenas se tituló en diciembre del año pasado.

ROMÁN SÁNCHEZ ZAMORA Y MIGUEL ÁNGEL DE LA ROSA ESPARZA, CON LA MEJOR PREPARACIÓN ACADÉMICA

German Reyna y Herrero cuenta con licenciaturas en Derecho, Contaduría Pública y Auditor y maestría en Derecho Fiscal, pero se rumora que el presunto doctorado honoris causa del que presume es más patito que las proclamas de Alito Moreno cuando dice que el PRI defiende a México de los graves problemas nacionales.

El ex dirigente estatal del PRD, Miguel Ángel de la Rosa Esparza es otro de los mencionados para la ASE. Cuenta con licenciaturas en Derecho, Contaduría y maestría en Derecho Fiscal y Empresarial, así que su perfil académico lo califica para el cargo, aunque sus ligas a la política partidaria y grupos de interés lo vuelven vulnerable, cuestionable.

Estar al frente de la ASE debería ser un tema ESTRICTAMENTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, ACADÉMICO y, por ende, lo deseable es que el próximo titular de la dependencia NO TENGA ligas partidistas. En consecuencia, la postulación de Román Sánchez Zamora podría ser la más viable por su licenciatura en Economía, maestría en Administración de Calidad en la Gestión Pública Local, doctorado en Administración Pública y decenas de libros y publicaciones sobre transparencia y rendición de cuentas.

Incluso, Sánchez Zamora es el único de los precandidatos con doctorado y un proyecto claro, concreto, propuestas sobre qué a dónde debe dirigirse la fiscalización superior en los próximos años: Video: Román Sánchez Zamora propone una auditoría itinerante y enfocada en la seguridad pública para fortalecer la transparencia en Puebla

Aunque los diputados locales tienen la última palabra sobre qué clase de auditoría habrá en la entidad durante los próximos años y, como ya se señaló, es un proceso importante que debió darse hace meses.

DENUNCIAN AL TITULAR DEL CONSEJO DE LA CENTRAL DE ABASTO, LUIS PINTO, POR PRESUNTOS COBRO DE PISO Y USO DE GUARDIAS BLANCAS

Cobro de derecho de piso, uso de “guardias blancas”, agresión a comerciantes y clientes son algunas de las severas acusaciones contra Luis Pinto Medel como supuesto titular del Consejo de la Central de Abasto, mediante un correo electrónico en que se pide que el ayuntamiento de Puebla investigue y detenga las agresiones contra locatarios: “𝗟𝗨𝗜𝗦 𝗣𝗜𝗡𝗧𝗢 𝗠𝗘𝗗𝗘𝗟 𝗖𝗢𝗠𝗘𝗧𝗜𝗘𝗡𝗗𝗢 𝗘𝗟 𝗗𝗘𝗟𝗜𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗖𝗢𝗕𝗥𝗢 𝗗𝗘 𝗣𝗜𝗦𝗢 𝗘𝗡 𝗟𝗔 𝗖𝗘𝗡𝗧𝗥𝗔𝗟 𝗗𝗘 𝗔𝗕𝗔𝗦𝗧𝗢 𝗬 𝗨𝗧𝗜𝗟𝗜𝗭𝗔 𝗣𝗘𝗥𝗦𝗢𝗡𝗔𝗟 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗤𝗨𝗘 𝗥𝗘𝗔𝗟𝗜𝗖𝗘𝗡 𝗙𝗨𝗡𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗦𝗘𝗚𝗨𝗥𝗜𝗗𝗔𝗗 𝗬 𝗗𝗘 𝗧𝗥𝗔𝗡𝗦𝗜𝗧𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗤𝗨𝗜𝗧𝗔𝗥 𝗣𝗟𝗔𝗖𝗔𝗦 𝗔 𝗩𝗘𝗛𝗜𝗖𝗨𝗟𝗢𝗦 𝗦𝗜𝗡 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗔𝗥 𝗖𝗢𝗡 𝗘𝗟 𝗥𝗘𝗚𝗜𝗦𝗧𝗥𝗢 𝗖𝗢𝗥𝗥𝗘𝗦𝗣𝗢𝗡𝗗𝗜𝗘𝗡𝗧𝗘

“Aquí el 𝒂𝒖𝒕𝒐𝒏𝒐𝒎𝒃𝒓𝒂𝒅𝒐 𝒔𝒆𝒄𝒓𝒆𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒆𝒍𝒄𝒐𝒏𝒔𝒆𝒋𝒐 𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍𝒂 𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒍 𝒅𝒆𝐚𝐛𝐚𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐌𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐏𝐮𝐞𝐛𝐥𝐚 𝑳𝒖𝒊𝒔 𝑷𝒊𝒏𝒕𝒐 𝑴𝒆𝒅𝒆𝒍, que se dedica a 𝐞𝐱𝐭𝐨𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐫 𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝐯𝐞𝐧𝐝𝐞𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐚𝐦𝐛𝐮𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬, 𝐞𝐟𝐞𝐜𝐭𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐞𝐥𝐜𝐨𝐛𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐩𝐢𝐬𝐨 𝐬𝐢𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐣𝐮𝐫𝐢́𝐝𝐢𝐜𝐚 como lo establece el Código Civil para el Estado de Puebla, que regula aspectos relacionados con la capacidad jurídica de las personas físicas y morales, así como con la constitución y funcionamiento ante las autoridades Municipales y agremiados, participando el presidente de la nave “B” Nicolás Sánchez y sus 𝑽𝒊𝒈𝒊𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒑𝒂𝒕𝒊𝒕𝒐𝒔 (𝑽𝒊𝒈𝒊𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒆𝒏𝒐 𝒆𝒔𝒕𝒂́𝒏 𝒍𝒆𝒈𝒂𝒍𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒓𝒆𝒈𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒍𝒂𝒔𝒆𝒄𝒓𝒆𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒔𝒆𝒈𝒖𝒓𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒑𝒖́𝒃𝒍𝒊𝒄𝒂 ) 𝒄𝒐𝒎𝒆𝒕𝒊𝒆𝒏𝒅𝒐 𝒆𝒍𝑫𝒆𝒍𝒊𝒕𝒐 𝒅𝒆𝑼𝒔𝒖𝒓𝒑𝒂𝒄𝒊𝒐́𝒏 𝒅𝒆 𝒇𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔, se dedican a agredir a los comerciante en el área de usos comunes. Queda como constancia de la fecha de agresión el día 14 de junio del 2025.

“𝐋𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐣𝐮𝐫𝐢́𝐝𝐢𝐜𝐚 𝐞𝐬𝐥𝐚 𝐚𝐩𝐭𝐢𝐭𝐮𝐝 𝐪𝐮𝐞𝐭𝐢𝐞𝐧𝐞 𝐮𝐧𝐚𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚, 𝐲𝐚𝐬𝐞𝐚 𝐟𝐢́𝐬𝐢𝐜𝐚 𝐨 𝐦𝐨𝐫𝐚𝐥, 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐬𝐞𝐫𝐬𝐮𝐣𝐞𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐝𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐨𝐬 𝐲 𝐨𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐥𝐚𝐥𝐞𝐲. Esto significa que 𝗽𝘂𝗲𝗱𝗲 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗿 𝗮𝗰𝘁𝗼𝘀 𝗷𝘂𝗿𝗶́𝗱𝗶𝗰𝗼𝘀, como celebrar contratos, adquirir propiedades, demandar o ser demandada, entre otros. 𝙇𝙖 𝙥𝙚𝙧𝙨𝙤𝙣𝙖𝙡𝙞𝙙𝙖𝙙 𝙟𝙪𝙧𝙞́𝙙𝙞𝙘𝙖 𝙚𝙨𝙛𝙪𝙣𝙙𝙖𝙢𝙚𝙣𝙩𝙖𝙡 𝙥𝙖𝙧𝙖 𝙡𝙖𝙚𝙭𝙞𝙨𝙩𝙚𝙣𝙘𝙞𝙖 𝙮 𝙖𝙘𝙩𝙪𝙖𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝙙𝙚 𝙘𝙪𝙖𝙡𝙦𝙪𝙞𝙚𝙧 𝙚𝙣𝙩𝙞𝙙𝙖𝙙 𝙚𝙣𝙚𝙡 𝙖́𝙢𝙗𝙞𝙩𝙤 𝙡𝙚𝙜𝙖𝙡, 𝙮𝙖𝙨𝙚𝙖 𝙪𝙣𝙞𝙣𝙙𝙞𝙫𝙞𝙙𝙪𝙤, 𝙪𝙣𝙖𝙚𝙢𝙥𝙧𝙚𝙨𝙖, 𝙪𝙣𝙖𝙖𝙨𝙤𝙘𝙞𝙖𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝙤𝙞𝙣𝙘𝙡𝙪𝙨𝙤 𝙪𝙣𝙖𝙚𝙣𝙩𝙞𝙙𝙖𝙙 𝙥𝙪́𝙗𝙡𝙞𝙘𝙖.

• Responsabilidad: La personalidad jurídica implica la capacidad de asumir responsabilidad por los actos realizados, ya sea de forma individual o colectiva, a través de sus representantes.

• O𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊𝒐́𝒏 𝒚𝒇𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐: 𝑳𝒂𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒋𝒖𝒓𝒊́𝒅𝒊𝒄𝒂 𝒆𝒔𝒆𝒔𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒍𝒂𝒐𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊𝒐́𝒏 𝒚𝒇𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒆𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒎𝒐 𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆𝒔𝒂𝒔, 𝒂𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔, 𝒆𝒕𝒄., 𝒚𝒂 𝒒𝒖𝒆𝒍𝒆𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒊𝒕𝒆 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒓 𝒚 𝒓𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒓𝒔𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒐𝒕𝒓𝒂𝒔 𝒆𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒚 𝒄𝒐𝒏 𝒆𝒍𝑬𝒔𝒕𝒂𝒅𝒐.

• Personas morales: Son entidades formadas por varias personas físicas o por otras personas morales, como sociedades mercantiles, asociaciones civiles, etc.

“𝐄𝐧 𝐫𝐞𝐬𝐮𝐦𝐞𝐧, 𝐥𝐚𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐣𝐮𝐫𝐢́𝐝𝐢𝐜𝐚 𝐞𝐬𝐮𝐧 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐢𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐬𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐪𝐮𝐞𝐮𝐧𝐚 𝐞𝐧𝐭𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐩𝐮𝐞𝐝𝐚 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐫 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞, 𝐚𝐝𝐪𝐮𝐢𝐫𝐢𝐫 𝐝𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐨𝐬, 𝐚𝐬𝐮𝐦𝐢𝐫 𝐨𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐲 𝐬𝐞𝐫 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐩𝐨𝐫𝐬𝐮𝐬 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐞𝐧𝐞𝐥 𝐚́𝐦𝐛𝐢𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐝𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐨 𝐌𝐞𝐱𝐢𝐜𝐚𝐧𝐨.

• 𝐂𝐨́𝐝𝐢𝐠𝐨 𝐂𝐢𝐯𝐢𝐥 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐥𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞𝐏𝐮𝐞𝐛𝐥𝐚: 𝐑𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚 𝐚𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐨𝐬 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐣𝐮𝐫𝐢́𝐝𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐚𝐬 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐬 𝐟𝐢́𝐬𝐢𝐜𝐚𝐬 𝐲 𝐦𝐨𝐫𝐚𝐥𝐞𝐬, 𝐚𝐬𝐢́ 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐲𝐟𝐮𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐝𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐬 𝐞𝐧𝐭𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬”.