En quiebra el ayuntamiento de Ahuazotepec, corren a trabadores del Servicio de Limpia.

El PCM José Luis Cuevas Galindo tiene en quiebra la administración municipal de Ahuazotepec: no le alcanza ni para los sueldos.

El nuevo presidente del Consejo Municipal le ha llegado a un punto en que no le basta para pagar sueldos de trabajadores de limpia y prefiere correrlos antes que pagárselos.

Blas Muñoz, quien laboraba como chófer del camión de recolección de basura, dio a conocer que el contralor de la administración del PCM le comunicó el pasado martes su despido, argumentando que “ya no tienen dinero para pagar su sueldo”.

Lo grave es que el mediocre PCM, por un lado, corre a la gente del municipio; por otro lado, tiene varios trabajadores con buenos sueldos– provenientes de los municipios de Zacatlán y Chignahuapan, por cierto cercanos a su círculo de amigos, familiares y simpatizantes de Morena.

Se rumora que también hubo desfalco debido al magno evento que realizó el gobernador Alejandro Armenta Mier en el municipio de Ahuazotepec para entregar apoyos para el fortalecimiento del campo poblano, y se vio el acarreo de campesinos para recibir los apoyos económicos, insumos, herramientas y maquinaria.