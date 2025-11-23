En el Congreso del Estado rinden homenaje a quienes lideran con fuerza e inspiran con acción

– Uno de los galardones fue entregado a la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio

Desde Puebla

El Congreso del Estado fue sede de la celebración del tercer aniversario y entrega de galardones de la organización “Por las Mujeres de Puebla”, donde se reconoció a ciudadanas, ciudadanos y servidores públicos que han impulsado diversas causas a lo largo de estos tres años.

El evento fue encabezado por el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pavel Gaspar Ramírez, quien agradeció el diálogo y apertura de las mujeres en distintos sectores, así como el trabajo conjunto que permita garantizar los derechos de todas y todos.

“Para mí, que ustedes estén aquí en el Congreso, en la casa del pueblo, es un honor y un reconocimiento real y profundo a quienes hemos caminado juntas y juntos por la transformación de un país (…) Reconocemos a las mujeres indígenas, a las mujeres migrantes, a mis compañeras de desarrollo rural. A todas”, señaló.

Durante la entrega de reconocimientos, la subsecretaria para la Transversalización e Institucionalización de la Perspectiva de Género, Gabriela Pérez Bazán, destacó la importancia de trabajar por la igualdad sustantiva. Asimismo, hizo una presentación sobre el contenido de la Cartilla de Derechos de las Mujeres.

Uno de los galardones fue entregado a la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio, por su compromiso y contribución en favor de las mujeres poblanas. También se reconoció a la diputada Norma Estela Pimentel Méndez y al diputado presidente, Pavel Gaspar Ramírez.

“Le rendimos este homenaje por liderar con fuerza, inspirar con acción y fortalecer la lucha colectiva por la justicia”, indica el reconocimiento entregado por la líder del colectivo “Por las Mujeres de Puebla”, María de Jesús Casas Hernández.

Participa la fiscal Idamis Pastor en el programa “Diputado por un día” del Congreso

-Compartió con las y los jóvenes su experiencia en el servicio público

Para fortalecer el diálogo con jóvenes estudiantes de diferentes instituciones, interesadas e interesados en conocer la función legislativa y el servicio público, en el Congreso del Estado se llevó a cabo una edición más del programa “Diputado por un día”, con la participación de la titular de la Fiscalía General del Estado, Idamis Pastor Betancourt.

Acompañada por el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Pavel Gaspar Ramírez y la diputada Norma Estela Pimentel, la fiscal compartió con las y los jóvenes su experiencia en el servicio público; además, celebró que existan este tipo de espacios que impulsan el diálogo, el aprendizaje y la participación activa de las juventudes.

Durante su mensaje, el diputado presidente, Pavel Gaspar Ramírez, habló sobre su experiencia antes de convertirse en diputado de la LXII Legislatura y de su compromiso con los diferentes grupos sociales, así como de los valores que guían su función: honestidad, sencillez, congruencia y respeto.

En tanto, la diputada Norma Estela Pimentel Méndez destacó que promover la participación juvenil es apostar por un futuro más consciente y comprometido con el bienestar de la sociedad.