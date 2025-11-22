Ariadna Ayala enciende la magia: inicia la Villa Iluminada de Atlixco 2025

Staff/RG

Atlixco volvió a brillar. La Villa Iluminada 2025 arrancó con un espectacular encendido encabezado por la presidenta , Ariadna Ayala, ante miles de visitantes que abarrotaron el zócalo para ser parte de uno de los eventos más esperados del año.

Ariadna Ayala estuvo acompañada por Alejandra Pacheco Mex, secretaria de Arte y Cultura del Gobierno del Estado, y por Alejandra de los Santos Reyes, subsecretaria de Promoción Turística, quienes junto a ella dieron apertura oficial a esta tradicional celebración que cada año posiciona a Atlixco como un referente turístico y cultural.

Ariadna Ayala , reafirma su compromiso de impulsar tradiciones que fortalecen la identidad local y detonan la economía de cientos de familias. La Villa Iluminada 2025 demuestra, una vez más, por qué Atlixco es un destino que enamora y sorprende a quienes lo visitan.