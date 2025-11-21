Video: Mañana se realizará el Vaniloquio San Pedro Cholula 2025

María Huerta
La presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, presentó el Vaniloquio 2025, que se llevará a cabo este sábado 22 de noviembre con diferentes actividades culturales y el tradicional concierto de campanas.
El Vaniloquio 2025, concierto de campanas, en el que participarán 14 iglesias de San Pedro Cholula, y se podrá disfrutar con mayor claridad en la Plaza de la Concordia, en el primer cuadro de la cabecera municipal.
Los templos que participarán en este evento son:
• Santuario de Ntra. Sra. de los Remedios
• Parroquia de San Pedro Apóstol
• Convento de San Gabriel
• Capilla Real de Naturales
• San Pedrito
• Capilla de los Dolores
• Santa María Xixitla
• Ecce Homo
• San Juan Calvario Texpolco
• Virgen de Guadalupe
• San Miguel Tianguisnahuatl
• Santo Entierro
• Santiago Mixquitla
• Jesús Tlatempan
