Video: Mañana se realizará el Vaniloquio San Pedro Cholula 2025

María Huerta

La presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, presentó el Vaniloquio 2025, que se llevará a cabo este sábado 22 de noviembre con diferentes actividades culturales y el tradicional concierto de campanas.

El Vaniloquio 2025, concierto de campanas, en el que participarán 14 iglesias de San Pedro Cholula, y se podrá disfrutar con mayor claridad en la Plaza de la Concordia, en el primer cuadro de la cabecera municipal.

Los templos que participarán en este evento son:

• Santuario de Ntra. Sra. de los Remedios

• Parroquia de San Pedro Apóstol

• Convento de San Gabriel

• Capilla Real de Naturales

• San Pedrito

• Capilla de los Dolores

• Santa María Xixitla

• Ecce Homo

• San Juan Calvario Texpolco

• Virgen de Guadalupe

• San Miguel Tianguisnahuatl

• Santo Entierro

• Santiago Mixquitla

• Jesús Tlatempan