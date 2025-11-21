Nuevo módulo de seguridad en la zona norte de Atlixco, anunció Ariadna Ayala

Desde Puebla

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala confirmó la instalación de un Módulo de Seguridad en la zona norte de Atlixco, ubicado en la entrada de la carretera federal Puebla–Atlixco, a la altura de los fraccionamientos Homex y Valle Real, un punto estratégico por su crecimiento poblacional y alto flujo vehicular.

Ariadna Ayala explicó que este nuevo espacio forma parte de la estrategia municipal para reforzar la seguridad y mejorar la atención a habitantes y visitantes. Destacó además el respaldo del gobernador Alejandro Armenta, cuyo apoyo ha permitido avanzar en esta infraestructura.

El módulo contará con vigilancia permanente, atención inmediata a emergencias, acompañamiento a la ciudadanía, dormitorios, sanitarios, regaderas, asistencia turística y una tienda “5 de Mayo”.

Con esta obra, el gobierno de Ariadna Ayala busca consolidar un entorno más seguro, ordenado y con servicios accesibles para quienes viven y transitan por la zona norte de Atlixco.