“Todas” es el sencillo en el que Joaquín Medina y Marcos Villalobos fusionaron su talento

Un electrocorrido dedicado a las mujeres

Por Mino D’Blanc.

“Todas” es el nuevo sencillo de Joaquín Medina y en el que fusionó su talento con Marcos Villalobos. Ya se encuentra disponible en todas las plataformas.

Es una canción con la que Joaco –como cariñosamente le dicen sus fans- junto con Marcos Villalobos expande la paleta sonora de un género al que le ha ayudado a darle forma y que es el electrocorrido.

Es un canto a las mujeres. Mezcla cumbia y una base EDM para volverse la sincera confesión de un mujeriego, de esos que toda la gente conoce o ha escuchado hablar de ellos.

“Todas” llegó a Joaquín Medina gracias a Bastian, uno de los productores con los que ha estado trabajando para esta nueva etapa. “Me encantó la temática. Siento que me identifico con eso un poco; me gustan mucho las mujeres, siempre digo que son hermosas”, discernió el artista.

Sobre la colaboración espontánea, con desenfado, pero también con mucho carisma y talento, Joaquín Medina discernió: “Marcos se suma un día que yo estaba teniendo un evento en Sony y le puse esa rola. La canté y a él le gustó un chorro y ese mismo día grabamos voces”.

Por su parte, Marcos Villalobos comentó: “esta colaboración me pone muy contento y estoy muy emocionado de que pueda salir esta canción, demostrarle a todo México y el mundo que en Chihuahua hay talento, y mucho. Joaquín y yo tenemos una amistad bien perra y esta es la primera de muchas que se vienen”.

El video oficial de la canción transporta al espectador a un ambiente del viejo oeste en escenarios que evocan aventura y diversión.

“Todas” da continuidad al proyecto tan importante de Joaquín Medina, quien siempre busca desmarcarse de la zona de confort con sonidos innovadores e historias del día a día. Y es que el slogan del artista es perfectible a lo que hace: “ya sea para la fiesta, el desestrés o las aventuras, junto a Joaquín Medina no hay quien se resista”.

El 2025 tanto para Joaquín Medina como para Marcos Villalobos este lanzamiento cierra el año 2025 con todo, ya que está colaboración promete ser un éxito.