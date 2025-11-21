Hoy llega a la plataforma ViX la película “La noche eterna del Baby’O”

El documental que revive historia, esplendor y legado del más emblemático club nocturno de Acapulco

Por Mino D’Blanc

Hoy jueves 20 de noviembre ViX estrena “La noche eterna del Baby’O”, el documental que revive la historia, el esplendor y el legado del club nocturno más emblemático de Acapulco y referente de la vida nocturna mexicana desde el año 1976.

Y es que la historia del paradisiaco puerto tiene una banda sonora, un brillo propio y un punto de referencia que marcó generaciones. Por ello surge “La noche eterna del Baby’O”, un documental producido por N+ Docs que revive precisamente la historicidad, el esplendor y el legado de dicho club nocturno que es el más emblemático del pacífico mexicano y desde que se inauguró ha sido un referente de la vida nocturna de la república mexicana.

Este documental es una mirada íntima a la identidad y resiliencia de Acapulco, puerto y ciudad que ha sabido renacer frente a crisis, desastres y transformaciones sociales, reflejada en la presencia perdurable de dicha discoteca, que más allá de eso fue un universo aparte, una puerta de entrada a noches inolvidables, un símbolo del glamour y un testigo silencioso de la evolución cultural y social de tan importante puerto.

Después de su estreno mexicano en el vigésimo tercer Festival Internacional de Cine de Morelia, este jueves 20 de noviembre “La noche eterna del Baby’O” será transmitida por ViX.

Dirigida por Emilio Maillé, a lo largo de 110 minutos el documental recorre los días dorados del Baby’O, sus madrugadas interminables y la vibra emocional de quienes lo convirtieron en un punto obligatorio de la vida nocturna mundial. Con un toque íntimo y cinematográfico, la película reconstruye la creación, esplendor y legado del icónico lugar por cuyas puertas entraron figuras como Luis Miguel, Elizabeth Taylor, Michael Jordan, Bono, Silvester Stallone, entre muchísimas personalidades más de todos los rubros, ciudades y países.

“Contar la historia del Baby’O” ha sido una manera de entender no solo la vida nocturna de México, sino también el espíritu de Acapulco, una ciudad que ha sabido reinventarse frente a la adversidad. Para mí es un honor presentar esta película y llevarla ahora a una plataforma que permitirá que este relato llega a una audiencia masiva”, aseveró Emilio Maillé.

La narrativa es envolvente y no se limita al entretenimiento. El Baby’O se convierte en un espejo de Acapulco, una ciudad capaz de reinventarse frente a cualquier adversidad. Desde incendios hasta crisis económicas y la devastación provocada por el huracán Otis, el puerto ha sabido levantarse y el emblemático club ha permanecido como parte esencial de esa resiliencia colectiva.

Esta película es una mirada visual y emocional que captura la identidad de Acapulco a través de su lugar más emblemático. Además es el acceso a testimonios y memorias que reconstruyen una época irrepetible del entretenimiento mexicano.

La producción de N+ Docs en colaboración con Redrum, cuenta con el guion de Guillermo Osorno Covarrubias. La fotografía es de Ernesto Pardo, la edición de Octavio Iturbe y David Torres y la producción ejecutiva de Marie Jeanne Kushfe, Dayana Rodrigues y Stacy Perskie.

“La noche eterna del Baby’O” celebra la memoria de un sitio que trascendió en sus paredes para instalarse en la cultura popular y en el imaginario de varias generaciones.