¡Se acabó! Pumas cae ante Pachuca y es eliminado del Apertura 2025

Los Tuzos del Pachuca lograron imponerse con autoridad ante los Pumas de la UNAM (3-1), durante el primer partido del Play In en el Torneo Apertura 2025. Un doblete de Kenedy y otro tanto más por parte de Enner Valencia fueron suficientes para liquidar el sueño de los auriazules. Pedro Vite fue el responsable de marcar el descuento para los felinos.

Valencia abrió el marcador

A pesar del estilo de juego propositivo con el que los dirigidos por Efraín Juárez salieron a jugar, fue Pachuca el equipo que terminó por abrir el marcador. Esto gracias a un espectacular disparo por parte del delantero ecuatoriano Enner Valencia.

Al minuto 33, los Tuzos aprovecharon un contragolpe que agarró mal parada a la zaga defensiva de los auriazules. Una brillante jugada colectiva por parte de Brian García, Kenedy y Oussama Idrissi culminó con Alan Bautista asistiendo a Valencia, quien desbordó por la banda izquierda y colgó el 1-0 con un descomunal cañonazo.

Kenedy se lució con un doblete

Para no cambiar el calibre de las anotaciones, el mediocampista brasileño, Kenedy, también aportó su magia en el segundo gol del Pachuca. Tan solo 7 minutos después de la primera diana (40’), Valencia le regresó la asistencia a Kenedy, quien se inventó un gol “de campanita”, disparando desde fuera del área.

A pesar del intento de atajar la pelota por parte de Keylor Navas, esta terminó por romper las redes del arco de Pumas. Aunque es una realidad que el guardameta tico pareció haber medido mal la trayectoria del balón, Nathan Silva externó a sus compañeros la frustración de que nadie haya salido a marcar el disparo.

Fue precisamente Kenedy quien apareció de nueva cuenta al minuto 55 para firmar su doblete. Tras una elegante asistencia por parte de Oussama Idrissi, el brasileño ingresó al área felina y mandó a guardar la pelota para el 3-0. De nueva cuenta, dio la impresión que Navas terminó por equivocarse al momento de atajar.

Vite le dio esperanza a Pumas

Cuando las cosas lucían peores para los Pumas, Pedro Vite destacó para darle esperanza a la afición universitaria con el 3-1. Un rebote tras un tiro de esquina a favor del conjunto del Pedregal culminó en los pies del ecuatoriano, quien no dudó en mandarla al fondo del arco de Carlos Moreno.

Con el marcador final, Esteban Solari logró concretar un debut soñado al frente del Pachuca y ahora esperarán a su rival del siguiente Play In en el duelo entre Tijuana y FC Juárez. Por su parte, los Pumas cerraron un torneo plagado de altibajos y buscarán aprender de sus errores de cara al arranque del Torneo Clausura 2026.