El sabor del ibérico se eleva en Élkar: una experiencia única en Madrid

Este sábado 22 de noviembre, el restaurante más alto de España propone vivir una velada exclusiva donde el cerdo ibérico se transforma en protagonista de un recorrido gastronómico que combina tradición, técnica y creatividad sobre las alturas de la capital.

Este sábado 22 de noviembre, el restaurante más alto de España, Élkar, invita a vivir una experiencia gastronómica única con la 3ª edición de su ciclo “A 4 Manos”, un evento en el que el cerdo ibérico se convierte en el hilo conductor de un menú que fusiona técnica, creatividad y tradición, en un recorrido sensorial sobre Madrid a más de 160 metros de altura.

La velada reunirá a los chefs Fran Vicente y Pablo Verduguez, reconocidos por su mirada contemporánea sobre la cocina española, junto a La Hoja del Carrasco, centenaria firma de Guijuelo especializada en ibérico. Juntos ofrecerán una experiencia que va mucho más allá de la degustación, combinando artesanía, conocimiento técnico y pasión por la excelencia del producto.

Un viaje sensorial por el ibérico

La experiencia comenzará con un cóctel de bienvenida donde los invitados podrán disfrutar de jamón y papada ibérica cortados en directo, consomé ibérico y croqueta de sobrasada, mientras Joaquín Carrasco, CEO y cuarta generación de La Hoja del Carrasco, guía a los asistentes en una inmersión de 40 minutos en el universo del cerdo ibérico. Durante esta introducción, se explicarán los secretos de los cortes, la curación, la alimentación con bellota y la importancia de la montanera, transformando este recorrido en una experiencia sensorial única que combina historia, tradición y técnica.

Menú degustación de seis pases

Tras la introducción, los comensales disfrutarán de un menú degustación de seis pases diseñado por los chefs, donde el ibérico se reinventa respetando su esencia y la temporalidad del producto, dando continuidad a la experiencia iniciada con el cóctel de bienvenida. El recorrido gastronómico comienza con un carpaccio de presa ibérica con escabeche de azafrán, que equilibra jugosidad y aromas especiados, seguido por un lagarto ibérico salteado, de textura sedosa y sabor profundo. Continúa con un tournedó de rape con guiso de rabitos ibéricos, un diálogo armonioso entre mar y dehesa, y un arroz de carrilleras ibéricas con trufa, cálido y elegante, que concentra la melosidad y los aromas de la temporada. Para refrescar el paladar, un sorbete de remolacha con manzana verde, ligero y revitalizante, da paso al cierre de la velada con los chocolates ibéricos, sorprendentes en sabor, donde la intensidad del cacao se funde con los matices del ibérico, culminando un viaje sensorial que combina tradición, técnica y creatividad.

Cada plato es un homenaje a la paciencia, al tiempo y al saber hacer artesanal que ha convertido al cerdo ibérico en un referente indiscutible de la gastronomía española.

Una cita gastronómica exclusiva

El evento tiene un precio de 95 € por persona, con opción de maridaje de vinos seleccionados por 125 €. Las reservas ya están abiertas a través de los canales habituales de Restaurante Élkar, y debido a su exclusividad las plazas son limitadas.

Este sábado 22 de noviembre, Élkar se convierte en el escenario de una de las citas culinarias más esperadas del otoño madrileño, ofreciendo una experiencia que une excelencia del producto, creatividad culinaria y vistas únicas de Madrid, en el restaurante más alto de España.