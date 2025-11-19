EE.UU. vincula a ex atleta olímpico con Cártel de Sinaloa; lo comparan con ‘El Chapo’ Guzmán

ARISTEGUI NOTICIAS

La Fiscalía General de Estados Unidos anunció una investigación y pesquisa del ex atleta olímpico canadiense Ryan Wedding, de 43 años, como uno de los principales objetivos en la lucha contra el narcotráfico en la región.

La Fiscalía General de Estados Unidos, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento del Tesoro lo vinculan con el Cártel de Sinaloa.

En conferencia de prensa, la fiscal general estadounidense, Pam Bondi informó que a Wedding se le acusa d de manipulación e intimidación de testigos, asesinato, lavado de dinero y narcotráfico.

Bondi hizo un llamado a la población en México, donde se presume que puede estar escondido, bajo la protección del Cártel de Sinaloa, y destacó que la recompensa por su captura ha aumentado a 15 millones de dólares.

Kash Patel, director del FBI, lo comparó con figuras como ‘El Chapo’ Guzmán y Pablo Escobar.

Wedding puede ser uno de los líderes del narcotráfico más peligrosos, comparable con los grandes capos históricos, y estamos decididos a capturarlo.

El gobierno de EE.UU. asegura que Wedding, originario de Canadá, se ha convertido en uno de los principales actores en el trasiego de cocaína y otras drogas desde Colombia y México hacia Estados Unidos, usando rutas terrestres y marítimas.

La agencia antidrogas estadounidense (DEA) y el FBI mantienen una operación coordinada en varios países para capturarlo. Hasta ahora, se sabe que Wedding se oculta en México, donde está protegido por el Cártel de Sinaloa.

El Departamento del Tesoro informó a través de sus redes sociales que “Wedding, con antecedentes de participación en operaciones de narcotráfico y homicidios, figura en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI.”

El tesoro añadió que su captura, informan, evitaría la entrada de toneladas de drogas que alimentan la violencia y la inseguridad en EE.UU.