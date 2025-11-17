Puebla FC, con el enemigo adentro

DEBATE

Algunos atribuyen al científico Albert Einstein la frase “locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes”, pero no hay evidencia de que él la haya dicho o escrito alguna vez, lo que NO LE QUITA un ápice de validez, porque cualquiera con dos dedos de frente entiende que es una ABSOLUTA ESTUPIDEZ repetir una acción y creer que, alguna vez, sus consecuencias variarán.

El miércoles pasado, la directiva del Puebla FC inició otro ciclo de tragicomedia, fracaso, circo deportivo y burla a sus aficionados, cuando notificó la salida del director técnico y leyenda del fútbol mexicano, Hernán Rolando Cristante Mandarino, mediante un escueto y repetitivo comunicado de prensa : Dirigentes del Puebla FC informan salida de Hernán Cristante en la dirección técnica

Con esta salida, Hernán Cristante no perdió nada: Se fue tras darle al Puebla FC no solamente una victoria de 1-2 como visitante ante el León del otrora técnico multilaureado Ignacio Ambriz, sino que en sus 60 días al frente del conjunto de la franja (aunque en realidad de trabajo solamente fueron 24 por descansos, fechas FIFA, etc) le imprimió alma, trabajo en equipo, potencializó a varios jóvenes, como Eduardo Navarro y le devolvió a Emiliano Gómez su lugar estelar.

Antes de que Cristante Mandarino llegara a los camoteros, Emiliano Gómez –traído para convertirlo en estrella y después venderlo, como hizo la mediocre directiva con innumerables elementos, como Maxi Araujo, Jordi Cortizo, etc- el jugadorazo uruguayo estaba casi borrado por Pablo Guede, pero el técnico argentino lo rescató y proyectó; es decir, defendió los INTERESES GENUINOS, incluso los económicos, del club: ¡Partidazo! FC Juárez y Puebla inauguran jornada empatando 4-4

CUANDO COMENZABA A REJUVENECER Y LUCIR COMO EQUIPO

Pese a que a la franja era el plantel MÁS CORTO de la Liga Mx, sin un defensa central ni un medio de contención DOMINANTES, conforme pasaban los partidos el conjunto rejuveneció, le dio buena pelea al CAMPEÓN Toluca, que solamente pudo derrotarlo con errores personales a balón parado, mientras que el mundo del fútbol mexicano sabe que Puebla FC mereció cuando menos un punto contra el DUEÑO de la liga, el América, que apenas le derrotó gracias a la CÍNICA AYUDA ARBITRAL: América derrotó al Puebla con goles polémicos y agónicos: 2-1

Pero en el fútbol mexicano –y en la mayor parte del mundo- predominan la grilla y el negocio sobre lo deportivo y Cristante Mandarino NO es gente del director general, Gabriel Saucedo, sino del titular deportivo, Rafael “Chiquis” García, mundialista y vinculado al balompié de toda la vida y a quien Gabriel y su banda ven como estorbo a sus intereses, que no necesariamente son los del Puebla FC

Así que, pese a la evidente MEJORÍA de la franja en todos los rubros y a que, inclusive, algunos elementos mejoraron su nivel futbolístico individual y podían comenzar a ser codiciados en otros clubes, a Gabriel Saucedo y cía les URGÍA deshacerse de Cristante Mandarino y, en cuanto puedan, harán lo mismo con el “Chiquis” García: Progresos tácticos

La realidad es clara: Hernán Cristante y su grupo de trabajo no perdieron nada al salir del Puebla FC; al contrario, vivieron una experiencia complicada, enredada, que les servirá en próximas instituciones, porque TENÍAN AL ENEMIGO ADENTRO y, para muestra un botón, porque mientras la escuadra disputaba en León el último juego de la temporada, Gabriel Saucedo andaba de fiesta en un concierto. Ése es su VERDADERO “INTERÉS” en el equipo.

LA FRANJA, EL MENOR DE LOS PROBLEMAS PARA SU DUEÑO

Tampoco es de extrañarse que la franja sea tan poco importante para su presunto director general y que, supuestamente, algunos jugadores se hayan ido de antro después de una derrota ante Cruz Azul, porque ¡ni siquiera al dueño de la escuadra parecen dolerle las caídas, el ridículo y las presuntas multas por estar siempre en los últimos lugares!: Sodoma y Gomorra

Era de esperarse que un magnate con proyección e imagen nacionales viera a sus equipos de fútbol PROFESIONALES como una oportunidad de competir DEPORTIVA y POLÍTICAMENTE con Emilio Azcárraga, dueño del América y, como ya lo dije, del fútbol mexicano. Habría sido sano y hasta divertido que el propietario del Puebla FC y Mazatlán los utilizara, para tratar de demostrar que puede ser mejor que el dueño de Televisa.

Otros magnates de la Liga Mx, como Valentín Diez (Toluca), Jesús Martínez (Pachuca, León) han intentado elevar el nivel DEPORTIVO y económico del fútbol mexicano y hacer contrapeso a los caprichos y ambiciones de Azcárraga. Desafortunadamente para los aficionados al Puebla e, incluso, la entidad, su caso ha sido TODO LO CONTRARIO, ya que –al parecer – el dueño de los camoteros NO SE CANSA DE PERDER partidos y campañas completas: Polémica: Pepe Hanan

Los pésimos resultados de la directiva de la franja son directamente PROPORCIONALES al hecho de que el equipo –muy importante para la proyección e imagen nacional del estado y, sobretodo, sus aficionados, que todavía los tiene – es el menor de los problemas para su dueño, como lo ratificó la reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en un litigio legal con el SAT: Corte somete a Salinas Pliego: le ordena pagar 33 mil mdp