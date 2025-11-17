Fátima Bosch en la final de Miss Universo 2025: Fecha, hora, participantes, dónde ver y más

EL FINANCIERO

La final de Miss Universo 2025 se celebra en Tailandia, en medio de controversias y el apoyo internacional hacia Fátima Bosch. Conoce todos los detalles de la coronación.

Fátima Bosch, Miss Universe México, llega a la noche de coronación del certamen internacional celebrado por cuarta ocasión en Tailandia, el cual se vio marcado por la polémica de Nawat Itsaragrisil, directivo que insultó a la delegada nacional.

La edición 74 de Miss Universo cierra esta semana en el Impact Challenger Hall de Pak Kret, Nonthaburi, donde la danesa Victoria Theilvig, ganadora en 2024, entrega la corona a una nueva reina.

Bosch busca el tercer título de Miss Universo para México, después de los de Lupita Jones (1991) y Ximena Navarrete (2010).

¿Cuándo y a qué hora ver EN VIVO la final de Miss Universo 2025?

La final de Miss Universe 2025 es el viernes 21 de noviembre en Tailandia, pero por la diferencia horaria en México se transmite un día antes: jueves 20 de noviembre a las 19:00 horas (tiempo central).

La ceremonia de coronación estará disponible en televisión abierta y streaming:

Adicional a ello, hay otras actividades relevantes, como la presentación de trajes nacionales el 19 de noviembre a las 12:00 a.m., a la cual sigue la competencia preliminar a las 6:00 a.m. (La transmisión ese día es en el canal de YouTube Grand TV).

Lista de participantes de Miss Universo 2025

Este año por primera vez compiten Mayotte, Níger y Palestina; mientas que países como Irak, Eslovenia, Suecia, Ghana, Haití, Kosovo y Panamá regresan después de años de ausencia.

Albania: Flavia Harizaj Angola: Maria Cunha Argentina: Aldana Masset Armenia: Peggy Garabekian Aruba: Hannah Arends Australia: Lexie Brant Bahamas: Maliqué Bowe Bangladés: Tangia Methila Bielorrusia: Alena Kucheruk Bélgica: Karen Jansen Belice: Isabella Zabaneh Bolivia: Yessica Hausermann Bonaire: Nicole Peiliker Botsuana: Lillian Andries Brasil: Gabriela Lacerda Islas Vírgenes Británicas: Olivia Freeman Bulgaria: Gaby Guha Camboya: Nearysocheata Thai Camerún: Josiane Golonga Canadá: Jaime VandenBerg Islas Caimán: Tahiti Seymour Chile: Inna Moll China: Zhao Na Colombia: Vanessa Pulgarín Costa Rica: Mahyla Roth Costa de Marfil: Olivia Yacé Croacia: Laura Gnjatović Cuba: Lina Luaces Curazao: Camille Thomas República Checa: Michaela Tomanová República Democrática del Congo: Dorcas Dienda Dinamarca: Monique Sonne República Dominicana: Jennifer Ventura Ecuador: Nadia Mejía Egipto: Sabrina Maged El Salvador: Giulia Zanoni Guinea Ecuatorial: Carmen Obama Estados Unidos: Audrey Eckert Estonia: Brigitta Schaback Finlandia: Sarah Dzafce Francia: Ève Gilles Alemania: Diana Fast Ghana: Andromeda Peters Gran Bretaña: Danielle Latimer Grecia: Mary Chatzipavlou Guadalupe: Ophély Mézino Guatemala: Raschel Paz Guinea: Tiguidanké Bérété Guyana: Chandini Baljor Honduras: Alejandra Fuentes Haití: Melissa Queenie Sapini Hong Kong: Lizzie Li Hungría: Kincső Dezsényi Islandia: Helena O’Connor India: Manika Vishwakarma Indonesia: Sanly Liu Irak: Hanin Al Qoreishy Irlanda: Aadya Srivastava Israel: Melanie Shiraz Italia: Lucilla Nori Jamaica: Gabrielle Henry Japón: Kaori Hashimoto Kazajistán: Dana Almassova Kosovo: Dorea Shala Kirguistán: Mary Kuvakova Laos: Lattana Munvilay Miss Latina: Yamilex Hernández Letonia: Meldra Rosenberg Líbano: Sarah Bou Jaoude Macao: Kris Fong Malasia: Chloe Lim Malta: Julia Cluett Martinica: Célya Abatucci Mauricio: Aurélie Alcindor Mayotte: Nourya Aboutoihi México: Fátima Bosch Moldavia: Mariana Ignat Birmania (Myanmar): Myat Yadanar Soe Namibia: Johanna Swartbooi Nepal: Sanya Adhikari Países Bajos: Nathalie Mogbelzada Nueva Zelanda: Abbigail Sturgin Nicaragua: Itza Castillo Níger: Zoulahatou Amadou Nigeria: Basil Onyinyechi Noruega: Leonora Lysglimt-Rødland Pakistán: Roma Riaz Palestina: Nadeen Ayoub Panamá: Mirna Caballini Paraguay: Yanina Gómez Perú: Karla Bacigalupo Filipinas: Ahtisa Manalo Portugal: Camila Vitorino Puerto Rico: Zashely Alicea Rumania: Catalina Jacob Rusia: Anastasia Venza Ruanda: Solange Keita Santa Lucía: Shianne Smith Senegal: Camilla Diagne Singapur: Annika Sager Eslovaquia: Viktoria Güllová Eslovenia: Hana Klaut Corea del Sur: Soo-yeon Lee España: Andrea Valero Sri Lanka: Lihasha White Surinam: Chiara Wijntuin Suecia: Daniella Lundqvist Suiza: Naima Acosta Tanzania: Naisae Yona Tailandia: Praveenar Singh Trinidad y Tobago: Latifah Morris Turquía: Ceren Arslan Islas Turcas y Caicos: Bereniece Dickenson Ucrania: Sofiya Tkachuk Emiratos Árabes Unidos: Mariam Mohamed Islas Vírgenes de Estados Unidos: Britanny Robinson Uruguay: Valeria Baladan Venezuela: Stephany Abasali Vietnam: Hương Giang Nguyễn Zambia: Kunda Mwamulima Zimbabue: Lyshanda Moyas

¿Quiénes son las favoritas en Miss Universo 2025?

La tabasqueña Fátima Bosch, hija de Vanessa Fernández Balboa (hermana de la política mexicana Mónica Fernández), llegó ‘pisando fuerte’ al certamen: en los primeros días en Tailandia alcanzó proyección internacional tras dar un mensaje de empoderamiento, temática de esta edición que se realiza bajo el tema “el poder del amor” (compasión, inclusión y fortaleza).

Nawat Itsaragrisil, director de Miss Tailandia y presentador del certamen, fue señalado por llamar “tonta” a Fátima Bosch durante un evento con las concursantes, donde la criticó por no participar en actividades promocionales.

En un video se observó a Itsaragrisil discutiendo con Bosch, incluso llamó a seguridad. “No me estás respetando como mujer”, respondió Bosch durante el altercado y salió de la sala.

Bosch compite con otras candidatas que se perfilan como favoritas: