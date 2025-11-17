Trump abre la posibilidad de autorizar ataques de EU en México

EXCELSIOR

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que estaría dispuesto a autorizar operaciones antidrogas dentro del territorio mexicano si lo considerara necesario para frenar el tráfico de estupefacientes hacia su país.

Las declaraciones se dieron en la Oficina Oval, mientras Washington mantiene operativos militares en el Caribe y el Pacífico contra embarcaciones que autoridades estadounidenses identifican como transportes de drogas.

Al ser cuestionado sobre si aprobaría ataques directos en México, Trump respondió: “¿Lanzaría ataques en México para detener las drogas? Está bien para mí. Lo que sea necesario para detener las drogas”.

Añadió que no ha tomado una decisión, pero que “estaría orgulloso” de hacerlo bajo el argumento de “salvar millones de vidas”.

Trump ha insistido en que México no combate con suficiente fuerza a los cárteles. Su gobierno también ha reforzado la presencia militar en el Caribe, bajo la justificación de enfrentar a organizaciones de narcotráfico que operan desde países latinoamericanos, entre ellos México y Venezuela.

Trump prevé diálogo con Maduro

El mandatario también habló sobre el presidente venezolano, Nicolás Maduro. Dijo que “en algún momento” sostendrá una conversación con él, aunque aseguró que su gobierno “no ha sido bueno para Estados Unidos”.

Cuestionado sobre si descarta enviar tropas a Venezuela, afirmó: “No lo descarto, no descarto nada”

Las declaraciones ocurren en un contexto de tensión regional por el incremento de operaciones militares estadounidenses en el Caribe. Caracas acusa a Washington de usar estos despliegues como un intento de desestabilizar al gobierno de Maduro, a quien Estados Unidos ha señalado de encabezar una red internacional de narcotráfico, acusación que el mandatario venezolano rechaza.

El operativo estadounidense en la región incluye un portaaviones, varios buques de guerra y aviones furtivos. Washington asegura haber realizado cerca de una veintena de ataques contra embarcaciones en la zona, con un saldo de al menos 83 personas fallecidas.

No sucederá: Sheinbaum

Previamente y ante el rumor de posibles ataques de Estados Unidos en México, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el gobierno de Trump vaya a realizar ataques contra cárteles en territorio mexicano.

El 4 de noviembre pasado, la mandataria señaló que existe un acuerdo de seguridad bilateral firmado con Washington que fija principios como respeto a la soberanía y cooperación sin subordinación, y que México seguirá trabajando bajo ese esquema.

Comentó que Donald Trump ha ofrecido enviar tropas o apoyo militar, pero que la respuesta del gobierno mexicano siempre ha sido negativa. Afirmó que la coordinación continuará únicamente mediante intercambio de información, capacitación y acciones conjuntas sin intervención directa en México.