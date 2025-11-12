Desde la Pasión Slider Principal

Dirigentes del Puebla FC informan salida de Hernán Cristante en la dirección técnica

By Redaccion1 / 12 noviembre, 2025

Pese a ganar su último partido como visitante ante el León 2-1, la directiva de club Puebla confirmó la salida de Hernán Cristante como director técnico para el siguiente torneo.

