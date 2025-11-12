Entidad Slider Principal

Liberan carretera federal Puebla- México tras diálogo con el ayuntamiento de San Pedro Cholula

By Redaccion1 / 12 noviembre, 2025

Desde Puebla

Tras la intervención de las autoridades municipales, se liberó completamente la circulación sobre la carretera federal Puebla–México, en un ejercicio de diálogo que reafirma el compromiso de un gobierno de puertas abiertas, enfocado en garantizar el bienestar de la ciudadanía.

