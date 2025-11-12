¡Aprovecha la jornada de servicios veterinarios GRATUITOS en Atlixco!

Desde Puebla
La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, a través de la Secretaría de Bienestar Animal, realizará jornadas de Servicios Médicos Veterinarios Gratuitos para promover el bienestar animal y la tenencia responsable de mascotas.
Durante estas jornadas se ofrecerán esterilizaciones caninas y felinas, consultas médicas preventivas y desparasitación, sin costo alguno.
Para las esterilizaciones, las mascotas deben tener al menos ocho horas de ayuno, no estar lactando y se deberá informar si están gestantes o en celo; además, se solicita llevar una cobija y copia del INE del propietario. Para consultas y desparasitación, basta presentar al animal y una copia del INE.
Fechas y sedes:
• 13 de noviembre, Colonia San Alfonso.
• 21 de noviembre, Colonia Los Ángeles (Kinder).
• 28 de noviembre, Colonia El Popo (Pozo de agua).
Horario: de 09:00 a 13:00 horas.
