¡Aprovecha la jornada de servicios veterinarios GRATUITOS en Atlixco!

Desde Puebla

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, a través de la Secretaría de Bienestar Animal, realizará jornadas de Servicios Médicos Veterinarios Gratuitos para promover el bienestar animal y la tenencia responsable de mascotas.

Durante estas jornadas se ofrecerán esterilizaciones caninas y felinas, consultas médicas preventivas y desparasitación, sin costo alguno.

Para las esterilizaciones, las mascotas deben tener al menos ocho horas de ayuno, no estar lactando y se deberá informar si están gestantes o en celo; además, se solicita llevar una cobija y copia del INE del propietario. Para consultas y desparasitación, basta presentar al animal y una copia del INE.

Fechas y sedes:

• 13 de noviembre, Colonia San Alfonso.

• 21 de noviembre, Colonia Los Ángeles (Kinder).

• 28 de noviembre, Colonia El Popo (Pozo de agua).

Horario: de 09:00 a 13:00 horas.