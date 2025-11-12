Inicia operativo especial de seguridad por el “Buen Fin 2025” en San Pedro Cholula

Desde Puebla

*12 de noviembre, 2025. San Pedro Cholula, Pue. –* El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC Cholula), puso en marcha el Operativo “Buen Fin 2025”, con el objetivo de garantizar la seguridad de comerciantes, consumidores y visitantes durante esta temporada de alta afluencia en zonas comerciales.

Como parte del despliegue, elementos de la Policía Municipal trabajarán de manera coordinada con la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Policía Estatal, mediante recorridos preventivos y dispositivos de vigilancia en puntos estratégicos del municipio.

Asimismo, las y los elementos de la corporación mantendrán presencia en las principales plazas comerciales —Plaza San Diego, Explanada y Serviplaza—, así como en zonas bancarias, con el propósito de prevenir robos, fraudes y otros delitos.

Por su parte, la Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas fortalecerá las acciones de proximidad social en áreas con mayor concentración de personas, brindando información preventiva y difundiendo números de contacto para reportes de emergencia.

Cabe destacar que actualmente se cuenta con 30 Comités de Seguridad conformados por comerciantes del municipio, con quienes se mantiene comunicación permanente para la atención oportuna de reportes y la coordinación de acciones preventivas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana exhorta a la población a mantener medidas de autocuidado, evitar portar grandes sumas de dinero en efectivo y reportar cualquier situación sospechosa a los números de emergencia locales:

• 22 22 47 05 62

• WhatsApp 22 13 48 43 24