Inician competencias deportivas de la zona escolar 012 nivel primaria en Amozoc

Desde Puebla
Amozoc de Mota, Puebla a 12 de noviembre de 2025.– Hoy iniciaron las competencias deportivas de la Zona Escolar 012 de nivel primaria, en la cabecera municipal de Amozoc, donde participaron 210 niñas y niños provenientes de 17 escuelas.
El evento contó con la presencia del Presidente Municipal, Severiano de la Rosa Romero, quien acompañado de la Presidenta del DIF Municipal, Gloria Barrales, participó en el acto de inauguración, reconociendo el esfuerzo, disciplina y compromiso de todas y todos los participantes.
En esta actividad estuvieron presentes, la Supervisora de Zona 012, Mtra. Iliana Sánchez González y el Jefe de Sector, Prof. Eusebio Mendoza Muñoz.
Durante el evento, el Presidente Municipal Severiano de la Rosa Romero realizó la entrega de los trofeos y medallas que formarán parte de la premiación de esta justa deportiva, destacando que todas y todos los participantes son ganadores por fomentar el deporte, la sana convivencia y el trabajo en equipo.
You may also like
-
Inicia operativo especial de seguridad por el “Buen Fin 2025” en San Pedro Cholula
-
Liberan carretera federal Puebla- México tras diálogo con el ayuntamiento de San Pedro Cholula
-
¡Aprovecha la jornada de servicios veterinarios GRATUITOS en Atlixco!
-
Entrega Tonantzin Fernández obra en San Gregorio Zacapechpan
-
Anuncian el Festival Internacional de Teatro Susana Alexander en Atlixco