Inician competencias deportivas de la zona escolar 012 nivel primaria en Amozoc

Amozoc de Mota, Puebla a 12 de noviembre de 2025.– Hoy iniciaron las competencias deportivas de la Zona Escolar 012 de nivel primaria, en la cabecera municipal de Amozoc, donde participaron 210 niñas y niños provenientes de 17 escuelas.

El evento contó con la presencia del Presidente Municipal, Severiano de la Rosa Romero, quien acompañado de la Presidenta del DIF Municipal, Gloria Barrales, participó en el acto de inauguración, reconociendo el esfuerzo, disciplina y compromiso de todas y todos los participantes.

En esta actividad estuvieron presentes, la Supervisora de Zona 012, Mtra. Iliana Sánchez González y el Jefe de Sector, Prof. Eusebio Mendoza Muñoz.

Durante el evento, el Presidente Municipal Severiano de la Rosa Romero realizó la entrega de los trofeos y medallas que formarán parte de la premiación de esta justa deportiva, destacando que todas y todos los participantes son ganadores por fomentar el deporte, la sana convivencia y el trabajo en equipo.