Dejan ejecutado en la autopista Puebla-Orizaba

​A primera hora de este miércoles, la violencia se apoderó de las Cumbres de Maltrata, en el kilómetro 41+100 de la autopista Orizaba-Puebla, donde fue localizado el cuerpo de un hombre de aproximadamente 20 años con disparo en el rostro y múltiples contusiones.

La víctima, que no portaba identificación, vestía pantalón de mezclilla azul y sudadera gris.

Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron el levantamiento y abrieron una carpeta por homicidio doloso, investiga si el crimen está relacionado con las disputas entre grupos criminales que utilizan el corredor Veracruz-Puebla para el trasiego de drogas y armas.