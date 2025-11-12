Dejan ejecutado en la autopista Puebla-Orizaba

Desde Puebla
A primera hora de este miércoles, la violencia se apoderó de las Cumbres de Maltrata, en el kilómetro 41+100 de la autopista Orizaba-Puebla, donde fue localizado el cuerpo de un hombre de aproximadamente 20 años con disparo en el rostro y múltiples contusiones.
La víctima, que no portaba identificación, vestía pantalón de mezclilla azul y sudadera gris.
Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron el levantamiento y abrieron una carpeta por homicidio doloso, investiga si el crimen está relacionado con las disputas entre grupos criminales que utilizan el corredor Veracruz-Puebla para el trasiego de drogas y armas.
