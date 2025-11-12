Comisión del Congreso fortalece trabajo conjunto entre el sector público y privado

-El objetivo es fortalecer el diálogo, el intercambio constructivo de ideas y la consolidación de propuestas que impulsen el bienestar de las y los trabajadores de la entidad

Desde Puebla

Con la finalidad de analizar los desafíos actuales del ámbito laboral y reforzar la cooperación entre los sectores público, privado, sindical e institucional, en favor de un desarrollo más justo y equitativo para las y los poblanos, la Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social, que preside el diputado José Luis Figueroa Cortés, contó con la participación del titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo del Estado de Puebla, Víctor Gabriel Chedraui, así como de representantes sindicales de la Unión Nacional de Trabajadores.

Durante la sesión de la Comisión de Trabajo, el diputado José Luis Figueroa destacó que la participación de los diferentes sectores en el ámbito laboral contribuye al fortalecimiento del diálogo social, el intercambio constructivo de ideas y la consolidación de propuestas que impulsen el bienestar de las y los trabajadores del estado.

Asimismo, destacó que cada intervención en la sesión constituye una valiosa oportunidad para analizar los desafíos actuales del ámbito laboral y reforzar la cooperación entre los sectores público, privado, sindical e institucional, en favor de un desarrollo más justo y equitativo para todas y todos.

“El propósito es escuchar con apertura, construir consensos y traducir las inquietudes de la clase trabajadora en acciones legislativas concretas y efectivas”, afirmó el legislador.

En su intervención, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo del Estado de Puebla, Víctor Gabriel Chedraui, agradeció al Congreso del Estado la voluntad para impulsar los proyectos relacionados con el desarrollo laboral, que estarán a disposición de los agremiados y sus familias.

Asimismo, destacó la apertura para contar con una participación permanente con los sindicatos, las secretarías y las diferentes instancias relacionadas con el sector laboral.

Durante el desarrollo de la sesión, se contó con la intervención del representante del Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, Jesús Galicia; del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Pavel Rocha; del Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi, Mario Quintero y en representación de la Unión Nacional de Comités del Instituto Mexicano del Seguro Social, Francisco Arrucha, quienes externaron las necesidades que tienen sus agremiados.

Asistieron a la sesión del órgano colegiado los diputados José Luis Figueroa Cortés, Elías Lozada Ortega, Rosalío Zanatta Vidaurri, Miguel Márquez Ríos y Rafael Micalco Méndez.

COMISIÓN DE LA AGENDA 2030 PRESENTA INFORME ANUAL DE TRABAJO

La Comisión de la Agenda 2030, que preside el diputado Jaime Natale Uranga, presentó el Informe Anual de los trabajos realizados por el órgano colegiado, donde destacó el compromiso y la convicción para construir una Puebla más sostenible, y sobre todo con una cultura de protección al Medio Ambiente.

En este sentido, el diputado destacó la aprobación de diversas propuestas legislativas con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las y los poblanos, así como mejorar las condiciones de la entidad y los municipios. De igual manera, buscar que las autoridades competentes realicen acciones en pro de las y los habitantes.

Destacó la aprobación de un acuerdo para que la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial verifique el cumplimiento de la Ley para prohibir la entrega de bolsas de plástico, que permita disminuir la contaminación ambiental y la promoción de una economía circular.

A la sesión del órgano colegiado asistió el diputado Jaime Natale Uranga y las diputadas Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez, Luana Armida Amador Vallejo, Xel Arianna Hernández García y Laura Guadalupe Vargas Vargas.

Promueve Congreso del Estado Instalación de los Consejos Consultivos Empresarial y Académico y de Innovación

– La diputada Ana Laura Gómez y el diputado Pavel Gaspar sostuvieron reuniones con el sector empresarial y académico, previo a la instalación de los Consejos Consultivos

Con la finalidad de estrechar lazos e intercambiar experiencias de trabajo para crear oportunidades en diferentes ámbitos de la sociedad, el Congreso del Estado, a través del diputado Pavel Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, y de la diputada Ana Laura Gómez Ramírez, sostuvieron reuniones con representantes del sector empresarial y académico, previo a la instalación de los Consejos Consultivos Empresarial y Académico y de Innovación.

Durante la reunión con estos sectores, la diputada Ana Laura Gómez y el diputado Pavel Gaspar explicaron a los representantes empresariales que el objetivo de los Consejos Consultivos es crear un órgano de participación que tenga como función principal, asesorar y proponer recomendaciones sobre temas específicos a instituciones, empresas u organismos públicos, ya que aun cuando sus decisiones no serán vinculantes, su influencia será importante en la formulación de políticas, estrategias o proyectos.

Señalaron que los beneficios de los Consejos son: fortalecer la participación ciudadana, así como de personas expertas y representantes sociales que incidan en decisiones legislativas, promoviendo un Congreso más abierto y receptivo.

De igual manera, mejorar la calidad normativa, aportar análisis técnicos, jurídicos y sociales para enriquecer la elaboración de leyes, puntos de acuerdo y reformas, así como la promoción de la transparencia y rendición de cuentas.

Durante la reunión con el sector empresarial se contó con la participación del titular del presidente de Canacintra Puebla, Carlos Sosa Spínola; el Presidente de la Canaco Puebla, Juan Pablo Cisneros Madrid; el abogado general de Coparmex Puebla, Gustavo Nolasco Morales, en representación de la presidenta de Coparmex, Beatriz Camacho Ruiz; la presidenta de Clúster de Plásticos, Silvia Ávila Cholula; el presidente de Clúster Agroalimentario, Luis Aguirre Morales y representantes del Gobierno del Estado.

En la reunión con el sector académico se contó con la presencia de Jorge Medina Delgadillo, vicerrector de Investigación UPAEP; Ygnacio Martínez Laguna, vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado BUAP y Elvia Guerrero Hernández, directora de Transferencia de Conocimiento UPAEP.