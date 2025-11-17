Obtuvo FGE la vinculación a proceso de presunta partícipe en el homicidio de un hombre en la colonia Campestre Mayorazgo

Staff/RG

La Fiscalía General del Estado informa que, a partir del análisis integral de indicios y dictámenes periciales incorporados a la carpeta de investigación, se obtuvo la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra de Karla Stephannie N., señalada como probable responsable del delito de homicidio calificado.

Se tiene conocimiento que el 28 de septiembre de 2025, la víctima se encontraba en el interior de un inmueble situado en Privada 13 A Sur, colonia Campestre Mayorazgo, en la ciudad de Puebla, cuando presuntamente Karla Stephannie N., en complicidad con otros sujetos, ingresó al domicilio.

Los agresores habrían procedido a amedrentar, golpear y privar de la vida a la víctima, con el objetivo de sustraer equipo de cómputo, pantallas, teléfonos celulares y otros bienes muebles.

Como resultado de las diligencias ministeriales, incluyendo análisis periciales, dictámenes científicos y técnicas de investigación criminalística, se logró la identificación plena de la hoy imputada como probable interviniente en los hechos.

Con base en ello, el Ministerio Público solicitó y obtuvo del órgano jurisdiccional la orden de aprehensión, la cual fue ejecutada por agentes investigadores.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público expuso los datos de prueba que acreditan la posible intervención de Karla Stephannie N, en el hecho delictivo. Tras su valoración, el Juez de Control resolvió dictar auto de vinculación a proceso e imponer prisión preventiva oficiosa mientras se desarrollan la etapa de la investigación complementaria.