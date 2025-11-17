La autonomía financiera, la puerta de salida a la violencia contra la mujer

Staff/RG

La empresaria y filántropa Jessica Oceguera, fundadora de “Mujeres transformando a México”, argumenta que sin autonomía financiera, la resiliencia por sí sola no es suficiente para romper el ciclo de la violencia.

CIUDAD DE MÉXICO – noviembre de 2025 – En el debate público sobre la violencia de género, a menudo se centra en las cifras alarmantes y las medidas punitivas. Sin embargo, rara vez se discute la raíz estructural que mantiene a millones de mujeres atrapadas: la dependencia económica.

Las estadísticas son claras: según datos de diversas fuentes, un alto porcentaje de mujeres que sufren violencia doméstica no pueden abandonar a su agresor debido a la falta de recursos propios. La violencia económica –el control del dinero, la prohibición de trabajar o el robo del salario– es una de las herramientas más eficaces del agresor.

Para Jessica Oceguera, empresaria y fundadora de “Mujeres transformando a México”, este no es un dato estadístico, es una realidad vivida. Su propia trayectoria, marcada por la resiliencia ante la adversidad, la llevó de una situación de vulnerabilidad a convertirse en una líder en el sector empresarial. Pero fue esa vivencia la que forjó su verdadera misión: asegurar que otras mujeres no tuvieran que elegir entre su seguridad y su sustento.

“Mi propia historia me enseñó que la resiliencia es fundamental, pero sin autonomía económica, la resiliencia es solo supervivencia”, afirma Oceguera. “La verdadera libertad empieza cuando puedes tomar tus propias decisiones, sin miedo a las repercusiones financieras que el agresor impone. La independencia económica no es una opción, es la única puerta de salida real”.

Esta convicción es el pilar de “Mujeres transformando a México”, la fundación que Oceguera preside. Más que una organización de asistencia, se ha consolidado como un think tank y un líder intelectual en la materia. Su modelo no se basa en el asistencialismo, sino en la creación de herramientas tangibles para el emprendimiento y la autosuficiencia.

A través de sus programas, la fundación ha logrado impactar a más de 50,000 mujeres, brindándoles capacitación, redes de apoyo y las herramientas necesarias para construir sus propios negocios y, con ello, su propia libertad.

El enfoque de la fundación es claro: la violencia de género es un problema estructural que requiere soluciones estructurales. Mientras la conversación nacional se centra en las consecuencias, “Mujeres transformando a México” se enfoca en la causa raíz de la parálisis: el control financiero.

“En ‘Mujeres transformando a México’ formamos líderes que surgen de la experiencia, no del miedo. No se trata de dar un pescado, sino de enseñar a pescar y a construir la empresa pesquera”. “Hemos visto a más de 50,000 mujeres cambiar su narrativa; ese es el poder de la independencia. Cuando una mujer controla sus finanzas, controla su destino”.

La propuesta de Oceguera es un llamado a reenfocar la estrategia nacional: la verdadera prevención y erradicación de la violencia contra la mujer debe incluir, de manera prioritaria, programas de empoderamiento económico, fomento al emprendimiento femenino y educación financiera. Sin esto, cualquier otro esfuerzo será insuficiente.

Acerca de Jessica Oceguera:

Jessica Oceguera es una reconocida empresaria, conferencista internacional y filántropa mexicana. Tras superar circunstancias personales de gran adversidad, construyó una exitosa carrera en el mundo empresarial. Es la fundadora y presidenta de la fundación “Mujeres transformando a México”. A través de su historia de resiliencia y su liderazgo en los negocios, se ha posicionado como una voz líder en el empoderamiento femenino y la autonomía económica como herramientas clave para el cambio social.

Acerca de Mujeres transformando a México A.C.:

“Mujeres transformando a México” es una organización y think tank líder dedicado a impulsar la independencia económica de las mujeres como la principal herramienta para erradicar la violencia de género. Fundada por Jessica Oceguera, la organización ha desarrollado metodologías propias de emprendimiento y capacitación, impactando positivamente la vida de más de 50,000 mujeres en México. Su misión es transformar la vulnerabilidad en autonomía, generando líderes que rompan el ciclo de la dependencia y la violencia.