Fabiola instó a Juan Carlos a matar a uno y herir a otros en Amozoc

Staff/RG

La Fiscalía General del Estado obtuvo una sentencia condenatoria de más de 27 años de prisión en contra de Fabiola N., y Juan Carlos N., luego de acreditarse de manera plena su responsabilidad penal en los delitos de homicidio y lesiones calificadas. La resolución judicial se logró tras la integración y desahogo de evidencias periciales, técnicas y científicas que fortalecieron la teoría del caso presentada por el Ministerio Público, permitiendo demostrar la participación activa de los acusados.

De acuerdo con la investigación ministerial, los hechos ocurrieron el 22 de mayo de 2022, en un inmueble ubicado en la colonia Santa Rita Tepalcayuca del municipio de Amozoc, Puebla. En el lugar, la imputada Fabiola N., motivó a Juan Carlos N., a agredir físicamente a otro masculino con un instrumento punzocortante provocando su deceso.

Asimismo, durante los hechos, el padre y la hermana de la víctima acudieron al sitio con la intención de auxiliarlo, sin embargo, Juan Carlos N., nuevamente motivado por Fabiola N., procedió a agredirlos físicamente, provocándoles lesiones.

Luego de estos hechos, ambos involucrados fueron detenidos y puestos a disposición del Agente del Ministerio Público. Durante el proceso penal se incorporaron pruebas que acreditaron tanto la participación directa de Juan Carlos N., como la instigación ejercida por Fabiola N.

Como resultado de la valoración de los medios de prueba, la autoridad judicial emitió sentencia condenatoria en contra de ambos acusados, imponiéndoles una pena de 27 años, 6 meses de prisión, y las sanciones económicas como pago de la reparación del daño.