El piloto más rápido de México hace historia: Julio Rodríguez logra la primera licencia Top Fuel para un mexicano

Staff/RG

Los pasados 31 de octubre, 2 y 3 de noviembre, el piloto Julio Rodríguez escribió historia en Las Vegas al convertirse en el mexicano más rápido, recorriendo 300 metros en solo 4.12 segundos a bordo de un auto Top Fuel, logro con el que obtuvo la prestigiosa licencia Top Fuel en The Strip Raceway.

Velocidad pura es lo que se consigue en el mundo del Drag Racing, en donde nuestro país hoy en día tiene en el piloto Julio Rodríguez a su mejor representante a nivel internacional, buscando el pasado fin de semana el sueño de ser el primer mexicano en obtener la licencia Top Fuel.

Para ello, el camino iniciaría en los Top Alcohol, teniendo el apoyo de Samsel’s Racing para calificar 9° de un total de 24 Top Alcohol-AF, firmando una actuación positiva al quedar fuera cuando solo restaban 8 autos; esto los días viernes y sábado, dejando todo listo para el lunes, cuando subiría al Top Fuel.

De la mano del equipo Todd Payton, Julio subiría a un drag Top Fuel, el cual cuenta con un súper cargador que genera 70 libras de boost y produce 11 mil caballos de fuerza, haciendo de su control un verdadero reto que pocos logran superar, generando hasta 7 fuerzas g durante la aceleración.

El requisito para obtener la licencia, es marcar al menos 4.19 segundos en un par de pasadas. En su primera salida, pasaría los 100 metros acelerando, apagando Todd Payton el auto a los 150 mts., sintiendo así la arrancada.

Luego de una segunda salida en donde el auto fue apagado pasando los 200 metros, vendría su mejor tiempo al marcar 4.18 segundos a 272 mph recorriendo la distancia completa, posteriormente haciendo una nueva pasada en donde con 4.12 segundos, cumpliría los requisitos para convertirse en el primer mexicano en conseguir la licencia Top Fuel.

Julio Rodríguez:

“Me siento muy contento, es un sueño hecho realidad, toda mi vida he querido ser el #1, el mejor y ahora soy el único que mexicano con esta licencia, eso es sin duda algo que además me compromete a mejorar”.

“Mi siguiente sueño es poder representar a México como se debe, en la máxima categoría NHRA y en la IHRA el siguiente año. Para eso es que buscaremos prepararnos en Bradenton Florida a inicios del 2026”, expresó Julio.

Ya con la licencia Top Fuel firmada por los pilotos Todd Payton y el múltiple campeón de la categoría Antron Brown, Julio arranca su preparación rumbo a un 2026 en el que buscará seguir haciendo crecer su ya vasta carrera.