Desmantela la FGE a banda presuntamente dedicada al robo de vehículo con violencia en la zona de Puebla y Amozoc

Staff/RG

La Fiscalía General del Estado desarticuló mediante un operativo a una banda delictiva presuntamente dedicada al robo de vehículo con violencia en la zona limítrofe de los municipios de Puebla y Amozoc, operación en la que fueron asegurados Osmar Yoshudadt N. y Luis Daniel N. como probables integrantes.

Se sabe que los hoy detenidos empleaban vehículos con luces estroboscópicas, para detener y despojar a conductores de sus vehículos, tras amargarlos con armas de fuego. Las unidades robadas presuntamente eran comercializadas en Oaxaca.

Con base en esta información, se localizó en la zona a uno de los vehículos relacionados con los hechos delictivos, por lo que, ambos tripulantes fueron detenidos luego de que intentaran evadir la acción policial y realizaran disparos de arma de fuego.

Durante la acción fueron asegurados un vehículo Volkswagen Vento, con reporte de robo, luces estroboscópicas, una pistola calibre .22 con seis cartuchos útiles, 7 bolsas con presunta marihuana y 5 con aparente cristal.

Los detenidos fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público, quien ejercitó acción penal en su contra para finalmente quedar a disposición de la autoridad judicial.