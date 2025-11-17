Gobierno Slider Principal

Estos son los seis grandes proyectos que realizarán en Puebla durante 2026

By Redaccion1 / 17 noviembre, 2025

Erika Méndez

Dentro del Presupuesto de Egresos de 2026, el gobierno del estado encabezado por Alejandro Armenta Mier estableció seis grandes proyectos que llevarán a cabo el próximo año.

Durante la mañanera de este 17 de noviembre, se dieron conocer las obras más importantes y sus costos, estos son:

• El Cablebús, cuya inversión será de mil 515.5 millones de pesos.
• La Universidad del Deporte por 442.2 millones de pesos.
• Un proyecto de infraestructura hídrica por 423.3 millones de pesos.
• El Ecoparque Flor del Bosque por 200 millones de pesos.
• El Centro Integral de Rehabilitación y Especialidades por 150 millones de pesos.
• Y la construcción del Astro Parque por 100 millones de pesos.

Dichas obras se llevarán a cabo a través del gasto de inversión para el ejercicio fiscal 2026.

You may also like

Categorías