Estos son los seis grandes proyectos que realizarán en Puebla durante 2026

Erika Méndez
Dentro del Presupuesto de Egresos de 2026, el gobierno del estado encabezado por Alejandro Armenta Mier estableció seis grandes proyectos que llevarán a cabo el próximo año.
Durante la mañanera de este 17 de noviembre, se dieron conocer las obras más importantes y sus costos, estos son:
• El Cablebús, cuya inversión será de mil 515.5 millones de pesos.
• La Universidad del Deporte por 442.2 millones de pesos.
• Un proyecto de infraestructura hídrica por 423.3 millones de pesos.
• El Ecoparque Flor del Bosque por 200 millones de pesos.
• El Centro Integral de Rehabilitación y Especialidades por 150 millones de pesos.
• Y la construcción del Astro Parque por 100 millones de pesos.
Dichas obras se llevarán a cabo a través del gasto de inversión para el ejercicio fiscal 2026.
