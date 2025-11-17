Inseguridad Slider Principal

Homicidios en México: 59 asesinatos en un día y 29, 425 en lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum

By Redaccion1 / 17 noviembre, 2025

 Maricela Allende

La violencia homicida en México continúa mostrando niveles altos y marcadas diferencias entre entidades, según datos actualizados del seguimiento estadístico nacional de TResearch.

59 homicidios registrados al 16 de noviembre

Ayer se reportaron 59 víctimas de homicidio doloso en el país. Guanajuato encabezó la lista con 8 casos, seguido de Sinaloa con 6, Chihuahua con 5 y tres estados con 3 homicidios cada uno: Guerrero, Nuevo León y Oaxaca.

Otros estados con actividad significativa fueron Jalisco, Estado de México, Michoacán y Sinaloa con 3 asesinatos cada uno.

Desde el inicio del actual gobierno federal, el país acumula 29,425 homicidios dolosos.

Guanajuato continúa siendo la entidad más violenta del país, con 3,388 asesinatos acumulados, seguido del Estado de México (2,324), Chihuahua (2,120), Baja California (2,048) y Sinaloa (2,032).

En el extremo contrario, Yucatán (44), Durango (79) y Coahuila (110) se ubican como los estados con menor incidencia acumulada.

Homicidios mensuales: un inicio crítico en el sexenio

Los primeros meses del sexenio muestran cifras particularmente elevadas:

  • oct-24: 2,999
  • nov-24: 2,831
  • dic-24: 2,839
  • ene-25: 2,389
  • feb-25: 2,099
  • mar-25: 2,322

Aunque hay una ligera disminución en el segundo semestre de 2025, el descenso aún no representa una tendencia consolidada.

Variación 2023–2024: Tabasco encabeza aumentos

La comparación entre 2023 y 2024 revela que varios estados experimentaron incrementos significativos en homicidios.

El caso más extremo es Tabasco, con un aumento del 308%, seguido de Chiapas (95%) y Baja California Sur (88%). También destacan aumentos importantes en Ciudad de México (74%), Veracruz (73%) y Nuevo León (62%).

En contraste, algunos estados lograron reducciones:

Zacatecas: –48%, Tamaulipas: –29%, Durango: –11%, Hidalgo: –10% y
Yucatán: –9%.

Tres entidades mantuvieron cifras sin variación: Campeche y Michoacán.

