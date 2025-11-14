Reconoce Pavel Gaspar a deportistas poblanos

Desde Puebla

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pavel Gaspar Ramírez, entregó reconocimientos a deportistas poblanos y destacó su disciplina y talento, que los ha llevado a distintas competencias y logros a lo largo de su trayectoria.

Expresó que las y los deportistas tienen clara su ruta de transformación, pues una vez que comienzan a prepararse en alguna especialidad se requiere de pasión, constancia y esfuerzo para lograr los objetivos planteados.

De igual forma, el legislador indicó que el camino que siguen las y los deportistas no sería posible sin el apoyo de su equipo, integrado por su familia y entrenadores, que los acompañan durante todo su proceso y ayudan a potenciar su talento.

Durante la entrega de reconocimientos por el “Encuentro Deportivo Estatal 2025”, estuvo presente la subsecretaria de Juventud y Deporte, Alexa Espidio Sánchez y la exdiputada de la LX Legislatura, Guadalupe Muciño Muñoz, quienes reconocieron la constancia y logros de las personas que practican alguna disciplina.

Además, durante el evento, se presentaron ponencias sobre el fomento de la actividad física en las personas de todas las edades y cómo se convierte en una herramienta para la prevención del delito.