SSP ha atendido más de 3 mil alertas por fraude o extorsión

Erika Méndez

La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla atendió en solo tres meses 3 mil 179 llamadas en la línea del 089 por los delitos de fraude, estafa o extorsión.

El titular de la dependencia, Francisco Sánchez Gónzalez especificó que las alertas fueron recibidas entre el 7 de julio y el 31 de octubre cuando se puso en marcha una campaña contra dichos ilícitos.

Desglosó que, del total, 587 fueron por fraude o estafa, 105 por sextorsión y 2 mil 487 por extorsión.

La SSP ha evitado el 80% de los casos, debido a la alta efectividad de la policía cibernética, la cual ha sido reforzada por elementos que recién se graduaron y misma a la cual, se dirigirán parte de los 155 cadetes que concluirán su formación en diciembre.