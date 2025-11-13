Nikola Jokic brilla con 55 puntos e iguala récord de la campaña en la NBA; Nuggets vencen a Clippers

AP

INGLEWOOD, California, EE.UU. (AP) — Nikola Jokic anotó 55 puntos, para igualar la actuación más productiva de esta campaña en la NBA, además de capturar 12 rebotes en el duelo que los Nuggets de Denver ganaron el miércoles 130-116 a los diezmados Clippers de Los Ángeles.

Denver se apuntó su sexta victoria consecutiva.

La estrella de Oklahoma City, Shai Gilgeous-Alexander, anotó 55 puntos el 23 de octubre, en un partido de doble tiempo extra en Indiana .

Jokic anotó 25 de los 39 puntos de Denver en el primer cuarto. Sumó ocho en el segundo antes de regresar con 19 en el tercero.

Se sentó la mayor parte del cuarto antes de anotar tres puntos para completar su noche con 18 encestes en 23 tiros de campo. No logró elevar su cifra de seis triples-dobles, con la que lidera la liga, al quedarse en seis asistencias. El pívot serbio acertó cinco de seis triples y convirtió 14 de 16 tiros libres.

James Harden anotó 23 puntos —al atinar sus diez tiros libres— y totalizó ocho rebotes y cinco asistencias para liderar a los Clippers, que sufrieron un duro golpe en la jornada al enterarse de que Bradley Beal se perderá el resto de la temporada por una fractura de cadera. Actualmente están sin Kawhi Leonard, quien tiene un esguince de tobillo y pie.