¡Otra vez! Selección Mexicana enfrentará a Argentina en 16vos de final del Mundial Sub-17

DEBATE

La Selección Mexicana Sub-17 logró meterse a los 16vos de final del Mundial de la categoría en Qatar, aunque su clasificación llegó con algo de sufrimiento. El conjunto dirigido por Carlos Cariño avanzó gracias al Fair Play, convirtiéndose en el octavo mejor tercer lugar del torneo, pero el destino le jugó una mala pasada: su siguiente rival será Argentina, el equipo más dominante de la fase de grupos.

El choque entre México y Argentina está programado para el viernes 14 de noviembre a las 08:45 de la mañana (hora del centro de México) y se transmitirá en vivo a través de ViX. Un encuentro que promete emociones fuertes, sobre todo por el antecedente reciente entre ambas selecciones juveniles, cuando la Albiceleste eliminó al Tricolor en el Mundial Sub-20 hace apenas unas semanas.

El duelo ante Argentina será, sin duda, una gran prueba para el talento del juvenil mexicano, que enfrentará a una defensa sólida y experimentada en el juego físico. En el entorno del Tri Sub-17 se confía en que el equipo pueda responder de mejor manera en esta oportunidad.

El cuerpo técnico de México ha trabajado en reforzar la zona media y baja donde han tenido varios problemas en el torneo y así mantener la concentración en los primeros minutos, un aspecto que les costó caro en el partido anterior.

El historial reciente entre ambas selecciones no favorece al cuadro nacional, pero este nuevo capítulo podría significar una revancha deportiva para los jóvenes mexicanos. El Tricolor buscará romper los pronósticos y seguir soñando en Qatar, donde un triunfo ante Argentina lo colocaría entre los 16 mejores equipos juveniles del mundo.

Cruces 16vos de final