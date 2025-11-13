López Zavala seguirá en prisión, aunque el Tribunal Superior de Justicia anunció reposición del procedimiento

Desde Puebla

Este jueves, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) hizo el siguiente comunicado sobre el caso de Javier López Zavala, ex secretario estatal de Gobernación acusado de participar en el feminicidio de Cecilia Monzón, la madre de uno de sus hijos;

“En seguimiento a los protocolos para juzgar con perspectiva de género; de infancia y adolescencia, el Tribunal de Alzada, con el objeto constitucional de esclarecer los hechos, ordenó la reposición parcial del procedimiento de primera instancia en el juicio oral seguido contra J.L.Z. por el delito de violencia familiar, en agravio de C.M.P. y el niño de iniciales E.L.M., al vulnerarse derechos de los apelantes, esto, sin nulificar la totalidad del juicio oral y con el único efecto de obtener el desahogo de un medio probatorio admitido en el auto de apertura correspondiente, y logrado ello, la emisión de un nuevo pronunciamiento por el Tribunal de Enjuiciamiento.

Cabe destacar que el acusado se mantendrá bajo la medida cautelar de prisión preventiva. Con esta determinación se garantizan los derechos constitucionales del acusado y las víctimas”.