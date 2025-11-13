Política Slider Principal

Firman acuerdos titular de la SEP y representantes de maestros del BINE

By Redaccion1 / 13 noviembre, 2025

Desde Puebla

En el movimiento participó Alfredo Gómez Palacios, secretario general del SNTE 51, para apoyar las demandas de los maestros poblanos.

A las 17 horas se firmó la minuta de acuerdos.

 

 

 

 

 

 

 

