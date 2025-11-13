¿Qué deudas se heredan después de la muerte y cómo evitarlo?

Staff/RG

Existen cierto tipo de obligaciones financieras que no desaparecen cuando una persona fallece.

Al adquirir un crédito asegúrate de que en el contrato se contemple un seguro de vida, para que en caso de fallecimiento la deuda quede solventada.

La pérdida de un ser querido es uno de los momentos más difíciles en la vida, tanto que muchas veces no se tiene cabeza para nada más. No obstante, surgen pendientes que es importante resolver antes de que se compliquen, tales como las obligaciones financieras que pudo haber dejado el fallecido, pero ¿qué pasa con ellas? ¿quién hereda las deudas?

Alejandro Sena, director general de Dinero.mx, señala que “en México existen algunos productos financieros que cuentan con un seguro de vida que cubre la deuda del titular en caso de fallecer como el caso de las tarjetas de crédito y los créditos hipotecarios”.

Tarjetas de crédito

En el caso de las tarjetas de crédito bancarias estas cuentan con la ventaja de establecer en su contrato una cláusula de liberación del saldo deudor en caso de que el titular fallezca, cubriendo como máximo el total del límite de crédito o el monto pendiente por pagar de la cuenta. No obstante, se debe tener presente que esta protección sólo cubrirá las deudas realizadas previas al deceso, por lo que si se llegarán a registrar compras posteriores dichos adeudos no serán cubiertos.

Créditos hipotecarios

De igual forma, los créditos hipotecarios se encuentran protegidos por un seguro de vida, el cual sirve para saldar el monto pendiente de la hipoteca en caso de muerte accidental o por enfermedad del titular de la deuda (siempre que no sea un evento relacionado con suicidio), liberando así de cualquier obligación a los beneficiarios del crédito.

Es importante considerar que para hacer válido este seguro se debe estar al corriente con los pagos de las mensualidades al momento del fallecimiento, ya que, en caso contrario los beneficiarios tendrán que solventar dichas mensualidades para poder hacer uso del seguro.

Por otra parte, señala Dinero.mx, en caso de tratarse de un crédito conyugal (adquirido con el FOVISSSTE o INFONAVIT), el seguro sólo cubrirá la parte correspondiente del adeudo total de la persona fallecida, manteniéndose vigente la deuda del cónyuge vivo.

Entonces ¿existen deudas que se pueden heredar? La respuesta es que sí, pero depende del tipo de deuda y el proceso legal que haya dejado el fallecido, es decir, solo si se cumplen ciertos criterios específicos los familiares o beneficiarios de una herencia pueden asumir la responsabilidad de saldar ciertos adeudos, según la CONDUSEF.

Comúnmente quienes terminan heredando o se vuelven responsables de pagar las deudas de una persona fallecida son el cónyuge, hijos, obligado solidario (si es que firmó como aval o fiador) o el albacea del testamento.

¿Qué hacer para evitar responsabilidades sobre deudas de una persona fallecida?

Cuando se es beneficiario de una herencia, es más probable que se adquiera cierta obligación sobre el pago de las deudas que haya dejado pendiente el fallecido, a esto se le conoce como “responsabilidad patrimonial limitada al monto de la herencia”, y consiste en que dichas deudas deberán ser pagadas con los bienes o patrimonio del fallecido. En casos así, el albacea o responsable de la administración de la sucesión, primero debe asegurarse que las deudas queden solventadas antes de repartir la herencia.

Es así que, Dinero.mx te aconseja seguir los siguientes pasos para lidiar con posibles deudas en caso de ser beneficiario de una herencia:

Investiga si la persona fallecida dejó un testamento.

Verifica la existencia de posibles deudas de la persona fallecida, además de inventariar los bienes o patrimonio que haya dejado.

Si las deudas cuentan con un seguro de vida preexistente, no olvides notificar a las instituciones financieras correspondientes sobre el fallecimiento para que activen el seguro y liquiden la deuda.

En caso de que debas liquidar las deudas, busca negociar con los acreedores sobre descuentos si es que realizas el pago rápido.

Cabe señalar que, los herederos no se encuentran obligados a liquidar las deudas de una persona fallecida con su propio dinero, pero sí con los bienes heredados, ya que de no hacerlo los acreedores pueden demandar judicialmente a la sucesión, lo que derivará en embargos sobre los bienes heredados, congelamiento de las cuentas de la persona fallecida e incluso en la pérdida parcial o total de la herencia.