Gobierno de Puebla y Congreso del Estado fortalecen trabajo con sindicatos nacionales

-El secretario Víctor Gabriel Chedraui participó en la sesión de la Comisión de Trabajo del H. Congreso del Estado para consolidar acciones conjuntas con la Unión Nacional de Trabajadores.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA. – El gobierno que encabeza el mandatario Alejandro Armenta fortalece la colaboración institucional con el Poder Legislativo durante la participación del secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, en la sesión de la Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social del H. Congreso del Estado. En el encuentro, se refrendó el compromiso de ambas instancias para atender de manera coordinada las solicitudes y necesidades de los sindicatos con representación en la entidad, integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).

El secretario Víctor Gabriel Chedraui reconoció la disposición de las diputadas y diputados para impulsar los proyectos del gobernador Alejandro Armenta. Señaló que desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo se ha recibido un respaldo constante del Congreso y una participación propositiva para avanzar en los programas que se desarrollan en favor del sector laboral. Recordó que ya se sostuvo un primer encuentro con la UNT, encabezado por Pavel Rocha Lazcano, y extendió un saludo a Francisco Hernández Juárez, líder nacional, quien —dijo— ha mostrado apertura y apoyo a las acciones que promueve el Gobierno del Estado.

Chedraui destacó la importancia de mantener mesas de trabajo permanentes con los sindicatos, tanto en la capital como en el interior del estado. Explicó que la Secretaría atiende no sólo a las organizaciones gremiales, sino también a las y los integrantes de sus familias, con el propósito de acercarles los más de 45 proyectos productivos que impulsa la dependencia. Añadió que, en coordinación con el Sistema Nacional de Empleo, se iniciará la operación de los Centros Integrales para la Transformación y la Seguridad Económico-Laboral (CITSEL), que vincularán a los institutos tecnológicos y universidades tecnológicas con programas de capacitación, prácticas profesionales y empleabilidad juvenil.

El diputado José Luis Figueroa Cortés, presidente de la Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social, expresó su reconocimiento a la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo por su apertura y disposición al diálogo. Agradeció la participación de las autoridades y representantes sindicales, al subrayar que este tipo de encuentros fortalecen el intercambio de ideas y consolidan propuestas en favor del bienestar de las y los trabajadores. Señaló que cada intervención constituye una oportunidad para analizar los retos del ámbito laboral y reforzar la cooperación entre sectores. Reiteró, a nombre de la Comisión, el compromiso de escuchar con apertura, construir consensos y traducir las inquietudes de la clase trabajadora en acciones legislativas efectivas.

A la sesión asistieron los diputados integrantes de la Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social, Elías Lozada Ortega, Rosalío Zanatta Vidaurri, Miguel Márquez Ríos y Rafael Alejandro Micalco Méndez; la subsecretaria de Empleo e Inspección, Raquel Medel Valencia, así como los representantes sindicales de la Asociación Sindical del Personal Académico de la BUAP, Juan Carlos Sánchez Vázquez; del Frente de Colonos Urbano Popular 8 de Junio, Alberto Hernández; del Sindicato Independiente de Trabajadores de AUDI México, Mario Quintero; del Sindicato Independiente del Hospital para el Niño Poblano, Joaquín Gutiérrez García; del Sindicato Independiente de Trabajadores de la BUAP, Juan Carlos Zárate Pérez; de SEGLO Mexicana, Aarón Espinosa; del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México, Alejandro Morales Castro; del Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, Jesús Galicia; del Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa Logística Sesé de México, Enrique Chávez Galán; de la Unión Nacional de Comités del IMSS, Francisco Arrucha, y del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Raquel Ojeda y Pavel Rocha Lazcano.