Puebla ha recibido más de 16 millones de visitantes en 2025

Erika Méndez

El estado de Puebla ha recibido más de 16 millones de visitantes hasta octubre de este 2025, reveló Carla López-Malo, titular de la Secretaría de Desarrollo Turístico.

En conferencia de prensa, informó que el número de turistas refleja un crecimiento del 6%, respecto al 2024 y, además, una derrama económica superior a los 17 mil millones de pesos.

La administración estatal estima recibir en diciembre a más de 40 mil personas, que generen ganancias de hasta 40 millones de pesos.