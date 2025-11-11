FERATUM 2025 concluye su 14ª edición premiando a “No Dejes a los Niños Solos” como mejor largometraje mexicano

Staff/RG

El Pueblo Mágico de Pátzcuaro se transformó durante cuatro días en el epicentro del cine de género. Entre proyecciones, actividades formativas y experiencias para el público, la 14ª edición del Festival Internacional de Cine Fantástico FERATUM cerró con éxito, consolidándose una vez más como un referente del cine fantástico en Latinoamérica.

La gran ganadora de la noche fue la película mexicana No Dejes a los Niños Solos, del director Emilio Portes, que obtuvo el Premio Alucarda a Mejor Largometraje Mexicano, además de los reconocimientos a Mejor Director, Mejor Fotografía (Martín Boege) y Mejor Diseño de Producción (Alejandro García). En el ámbito internacional, la Torre FERATUM al Mejor Largometraje Internacional de Ficción fue para Adorable Humans, que también se llevó los premios a Mejor Guion y Mejor Dirección Internacional.

La función de clausura estuvo a cargo de Estela, dirigida por el fallecido cineasta Adrián Araujo, en una emotiva proyección que rindió homenaje a su legado dentro del cine de género.

Cuatro días de cine, formación y fantasía

A lo largo de la 14ª edición, FERATUM presentó 76 títulos y una amplia variedad de actividades formativas, entre las que destacó el panel “La distribución de cine, el monstruo más temido”, reforzando el compromiso del festival con la industria cinematográfica y la profesionalización de nuevas generaciones de cineastas.

Uno de los momentos más esperados fue, nuevamente, la tradicional “Marcha de las Bestias”, en la que más de 100 personas, entre locales y visitantes, recorrieron el centro histórico de Pátzcuaro caracterizadas como criaturas aterradoras y fantásticas. Antorchas, máscaras, maquillaje y vestuarios elaborados crearon una atmósfera de misterio y magia que cautivó a los asistentes, reafirmando el espíritu del cine fantástico y la creatividad del público.

La ceremonia de clausura, conducida por Aníbal Ponce, reunió a invitados, jurados, cineastas y público para reconocer a las producciones más destacadas de esta edición.

La lista completa de ganadores de esta edición fue:

Sección Confines Fantásticos

Competencia Internacional de Cortometraje de Animación

Mejor Cortometraje de Animación Internacional: El aspirante

Mención Honorífica: Como si la tierra se las hubiera tragado

Competencia de Cortometraje Internacional

Mejor Cortometraje Internacional de Ficción: The Sentry

Competencia Internacional de Largometraje de Ficción

Mejor Película Internacional: Adorable Humans

Mejor Guion Internacional: Anders Jon, Michael Kunov, Kasper Juhl & Michael Panduro (Adorable Humans)

Mención Honorífica Guion Internacional: Daniel Negret (Shaman)

Mejor Dirección Internacional: Anders Jon, Michael Kunov, Kasper Juhl & Michael Panduro (Adorable Humans)

Mención Honorífica Dirección Internacional: Laura Casabé (La virgen de la Tosquera)

Sección Alucarda

Competencia Mexicana de Cortometraje de Ficción

Mejor Cortometraje Mexicano: Levantamuertos

Mejor Cortometraje de Terror: Ni cumpleaños ni bautismos

Mejor Cortometraje de Sci-Fi y Fantasía: Luces de la noche

Mejor Actuación: Susana Alexander (MemoNeura)

Competencia Mexicana de Largometraje de Ficción

Mejor Largometraje Mexicano: No Dejes a los Niños Solos

Mejor Director: Emilio Portes (No Dejes a los Niños Solos)

Mejor Guion: Gil Espejo (Estela)

Mejor Fotografía: Martín Boege (No Dejes a los Niños Solos)

Mejor Diseño de Producción: Alejandro García (No Dejes a los Niños Solos)

Mejor Actuación: Dolores Heredia (Seres)

Plataforma en Corto y premios especiales

Durante esta edición, la Plataforma en Corto volvió a demostrar su importancia como impulsora del talento emergente en la industria cinematográfica, otorgando apoyos técnicos y creativos que contribuyen a la concreción de nuevos proyectos. Los premios especiales fueron:

Premio Arcella Academy Diseño sonoro a “La casa del árbol”

Premio Retrobyte México: Efectos digitales para la terminación del cortometraje con un valor de $100,000 pesos “Caja Oscura”

Efectos digitales para la terminación del cortometraje con un valor de $50,000 pesos para “Pecador”

PremioCTT EXP Rentals,: $125,000 pesos en renta de equipo de filmación

Premio Diablo Panzón Food Company,: Servicio completo de catering, 3 días de filmación (coffee break continuo, snack continuo, desayuno, comida y cena) para 25 personas, en coproducción con un valor de $100,000.00 para “El ángel sin alas”

Premio Terrier + Custom Cinema:Post producción y equipo de filmación para “El Ángel sin alas” por $300,000.00

Entre las novedades de este año, FERATUM lanzó el FERATUM PITCH HUB, en colaboración con Pitch Friendly, un espacio dedicado al desarrollo de proyectos cinematográficos cuyo objetivo es profesionalizar a guionistas, directores y productores, brindándoles herramientas para presentar sus proyectos de forma sólida y competitiva.

PREMIOS FERATUM PITCH HUB

PREMIO VENTANA SUR VS FANTASTIC

“MATAR AL PADRE” de Damián Cano

PREMIO TULIP PICTURES

“MUERTES EN MARTES” de Joshua Daniel Gutiérrez Ochoa

PREMIO THE MAESTROS

“SOSIAS” de LILY MORETT

PREMIO LEMON STUDIOS

“RABIA” de Oscar Francisco Lizárraga Mondragón

PREMIO CINE MUJER

FRIALDAD de Fernanda Herrera

Asimismo, se destacó la Residencia FERATUM 2025 y se otorgaron los siguientes reconocimientos

ENCUENTRO DE COPRODUCCIÓN FICG

“LA SUSURRADORA” de Valentina Vio y Ale García

PREMIO PITCH GUADALAJARA FICG

EL HOMBRE QUE LLORA de Leonardo Florentino

PREMIO CANACINE

Los augurios de Estibaliz Márquez

MENCIÓN HONORÍFICA

“Sal si puedes” de Jeferson Cardoza

Nuevas sedes y expansión del cine fantástico

Este año FERATUM celebró la incorporación de Cinépolis, la cadena de exhibición más importante del país, como sede oficial del festival a través de Sala de Arte Cinépolis en su complejo de Pátzcuaro, donde se proyectó la selección oficial de largometrajes en competencia. Esta colaboración simboliza la unión entre industria y cultura, ampliando el alcance del cine fantástico hacia nuevas audiencias.

Además, del 14 al 16 de noviembre, el festival presentará una selección de lo mejor de esta edición en la Cineteca de las Artes en la Ciudad de México, ofreciendo al público capitalino la oportunidad de vivir la experiencia FERATUM.

Miguel Ángel Marín, director de FERATUM, agradeció el apoyo del Gobierno de Michoacán, el Ayuntamiento de Pátzcuaro y la comunidad local: “Feratum nació de la pasión por el cine de género y hoy, después de 14 ediciones, me llena de orgullo ver cómo hemos logrado unir a creadores, actores y al público en torno a esta celebración única.”

Además, reconoció al equipo de programación dirigido por Naoura Broquet y a todo el equipo de producción y logística, liderado por Lily Gutiérrez, así como a los encargados de la Marcha de las Bestias y destacando el apoyo de los voluntarios de la Universidad del Claustro de Sor Juana de la Ciudad de México y a los voluntarios de Michoacán, que son clave para hacer posible toda la organización.

Por su parte, Zitlali Obregón Alvarado, Secretaria de Turismo Cultura y Artesanías del municipio, en representación del presidente municipal de Pátzcuaro, Ing. Julio Alberto Arreola Vázquez, comento “A nombre de nuestro Presidente Municipal, el Ing. Julio Alberto Arreola Vázquez, quiero agradecerles por traer a Pátzcuaro su talento y su pasión por el séptimo arte. Él es un fiel creyente de que la cultura y el cine transforman a nuestras juventudes y a toda la sociedad. Los invitamos a seguir creando historias, a regresar a este hermoso Pueblo Mágico que es su casa, y a seguir haciendo crecer experiencias como la Marcha de las Bestias, que queremos impulsar cada vez más para que toda la comunidad pátzcuarense se sume y viva de cerca la magia del cine.”

“Feratum no solo es un escaparate para el cine de género, sino una oportunidad para mostrar la belleza y la riqueza cultural de Pátzcuaro. Como municipio, estamos comprometidos en apoyar eventos que enriquezcan la vida de nuestros ciudadanos y atraigan visitantes.”

El festival agradece especialmente el apoyo de la Secretaría de Turismo de Michoacán, dirigida por Roberto Monroy, la Secretaría de Cultura de Michoacán, encabezada por Tamara Sosa Alanís, la Secretaría de Turismo, Cultura y Artesanías de Pátzcuaro, la Asociación de Hoteleros de la región de Pátzcuaro (HOTERPAC) y la Asociación de Hoteleros de Michoacán (AHMEMAC), así como del Fideicomiso para la Promoción Turística de Michoacán.

FERATUM también reconoce el apoyo de sus patrocinadores y aliados: Autobuses Autovías La Línea, Hotel Posada San Rafael, Hotel Mansión Iturbe, Hotel El Edén, Retrobyte, La Octava Bar Pátzcuaro, Diablo Panzón Food Company, Centro Cultural Jacaranda, Cinépolis, Cineteca Nacional, CANACINE Michoacán y CANACINE México, Festival de Cine en Guadalajara, Festival de Cine de Morelia, FICMA, Sitges – Festival Internacional de Cine de Cataluña, Ventana Sur, Tulip Pictures, Lemon Studios, ILATACC y Fantlatam, entre otros.

“En 2026 FERATUM cumple 15 años y queremos celebrarlo como la gran fiesta del cine fantástico en México. Invitamos a todos –creadores, público y aliados– a regresar el próximo año, porque estamos preparando una edición histórica, llena de sorpresas, estrenos y monstruos nuevos que van a quedarse en la memoria de todos.” – Miguel Ángel Marín, director de FERATUM

La clausura de FERATUM 2025 en Pátzcuaro reafirma el compromiso del festival con el cine fantástico, ofreciendo una plataforma para cineastas nacionales e internacionales y fortaleciendo los lazos culturales en Michoacán. La 14ª edición no solo destacó por la calidad de sus filmes, sino por su impacto en el público local y visitante, que pudo disfrutar de actividades gratuitas y del séptimo arte en todo su esplendor.

Acerca del Feratum Film Festival

Nació en Tlalpujahua Michoacán en 2012 con el objetivo de apoyar el cine fantástico nacional e iberoamericano, es considerado como uno de los festivales de género más importantes en Latinoamérica y se sitúa en un ranking realizado por la revista norteamericana Dread Central especializada en género, entre los mejores a nivel global. FERATUM es punto de encuentro entre los creadores del género y una plataforma para el lanzamiento de nuevos creadores, principalmente mexicanos, cuenta con actividades todo el año, además un laboratorio de guion para largometraje en la Residencia Feratum y un programa de Pitch.