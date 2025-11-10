Diputada Genoveva Huerta crítica a Morena por recortes en salud y seguridad

Jorge Barrientos

La diputada federal Genoveva Huerta Villegas, del Partido Acción Nacional (PAN), criticó la “doble moral e incongruencia” de Morena y sus aliados tras aprobar recortes presupuestales en los rubros de salud y seguridad pública dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025.

La legisladora condenó que la mayoría oficialista avalara una reducción de recursos en áreas que calificó como prioritarias para la ciudadanía, mientras se mantienen amplias asignaciones a las denominadas “obras faraónicas” impulsadas durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Estamos viviendo tiempos muy complejos en el país y a los de Morena se les hace fácil que el dinero sea para sus obras faraónicas. Qué terrible y qué cínicos estos del cártel de Morena, que le quitan recursos a lo que realmente se necesita”, expresó Huerta Villegas.

La diputada panista ironizó sobre los argumentos del partido en el poder para justificar el recorte en salud, al señalar que se pretende hacer creer que el sistema sanitario mexicano ya está al nivel de Dinamarca.

También cuestionó el discurso del gobierno federal en materia de seguridad, al acusar que “siguen engañando a los ciudadanos al decir que la inseguridad va a la baja, cuando la realidad demuestra lo contrario”.

Huerta Villegas hizo un llamado a Morena y sus aliados para que reconsideren su postura, modifiquen el proyecto presupuestal e incrementen los recursos destinados a salud y seguridad pública, con el objetivo de garantizar mejores condiciones para las familias mexicanas.