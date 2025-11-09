Fomenta Congreso del Estado el ajedrez en la niñez y las juventudes poblanas

–Diputado Pavel Gaspar puso en marcha el Torneo de Ajedrez Ritmo Rápido

Desde Puebla

Con la finalidad de promover el pensamiento lógico, la estrategia, la disciplina y el trabajo intelectual como herramientas fundamentales para el desarrollo humano y social, el Instituto de Investigaciones Legislativas, Financieras y Socioeconómicas “Gilberto Bosques Saldívar”, del Congreso del Estado, llevó a cabo el Torneo de Ajedrez Ritmo Rápido.

Durante la inauguración de este torneo, el diputado Pavel Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, destacó la realización de estos eventos que ayudan a la niñez y a las juventudes a desarrollar sus habilidades mentales.

También reconoció la labor de las madres y padres de familia por inculcar el amor al deporte-ciencia, como es conocido el ajedrez, que permite formar generaciones críticas, analíticas y competitivas.

El legislador destacó el caso de Iván Vallejo Saavedra, seleccionado nacional en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Sub-18, con quien hizo la apertura del torneo. El evento se realizó en la sede del Congreso local, en las categorías: menor, sub-18 y libre.

En la apertura de este torneo se contó con la presencia de las diputadas Azucena Rosas Tapia, Ana Laura Gómez Ramírez y el diputado José Luis Figueroa Cortés, así como el Secretario General del Congreso, Julio Leopoldo de Lara Valera, y la titular del Voluntariado, Minerva García Chávez.

De igual manera, asistió el director del Instituto de Investigaciones Legislativas, Financieras y Socioeconómicas “Gilberto Bosques Saldívar” del Congreso del Estado, Oscar Emilio Carranza León.

Destaca Ana Laura Gómez propuestas para fortalecimiento de las Mipymes en su Primer Informe Legislativo

– Ley de Economía Circular y Ley de Kilómetro Cero son dos de sus iniciativas

Al rendir su Primer Informe de Actividades Legislativas, a través de redes sociales, la diputada Ana Laura Gómez Ramírez resaltó que sus iniciativas y puntos de acuerdo tuvieron como objetivo construir un futuro más sostenible y solidario para Puebla.

Asimismo, destacó que las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) son el motor de Puebla y de México, por lo que promoverlas y apoyarlas debe ser una prioridad. En este sentido, propuso programas de digitalización, para que sus productos y servicios lleguen a mejores y más grandes canales de ventas, con eficiencia de tiempo y de recursos.

“Presentamos la Ley de Economía Circular, un cambio cultural para nuestro Estado, donde nos comprometemos con la reducción de los residuos, pero, además, se fomenta el reciclaje y el rediseño de dichos residuos y los valorizamos, convirtiendo el desperdicio en oportunidad de desarrollo sin impactos negativos”, explicó.

La legisladora también destacó la Ley de Kilómetro Cero, una iniciativa integral que busca el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas, al convertirlas en cadenas de suministro locales e impulsar la sustitución de importaciones, al contar con una red de proveeduría en el Estado y promover el consumo de productos hechos en la entidad.

De igual forma, detalló sus propuestas para contar con trámites gubernamentales más ágiles, simples y digitales. Además, para fortalecer la sostenibilidad y que las administraciones se apeguen a la Agenda 2030 en sus proyectos y su actuar.

En materia de gestión, enfatizó las acciones realizadas con el programa de obra comunitaria –impulsado por el gobernador Alejandro Armenta—, donaciones de mobiliario para escuelas, medicinas, atención médica oportuna y acciones conjuntas con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla (ICATEP).

Además de compartir en redes sociales las principales acciones realizadas en el primer año legislativo, la diputada Ana Laura Gómez entregó su informe al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pavel Gaspar Ramírez.