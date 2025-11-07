Inaugura la Rectora Lilia Cedillo Simposio “Dr. Alejo Carlos Herrera Mora”

Como parte de la conmemoración del aniversario 25 del programa Profesional Asociado en Imagenología

Desde Puebla

El 8 de noviembre de 1895, el científico alemán Wilhem Conrad Röntgen hizo la primera radiografía a la mano de su mujer, algo que revolucionó la historia de la Medicina, pues supuso el nacimiento de la radiología y el diagnóstico por imagen. A 130 años de este hecho, la Facultad de Medicina de la BUAP celebra el 25 aniversario de la creación del programa Profesional Asociado en Imagenología, evento encabezado por la Rectora Lilia Cedillo Ramírez, quien inauguró el Simposio “Dr. Alejo Carlos Herrera Mora”.

En la inauguración, la Rectora de la BUAP reconoció el trabajo de la planta académica de este plan de estudios, así como la presencia de estudiantes, a quienes les recordó que la imagenología es un área que requiere de personal altamente calificado porque tienen que ir a la par de los avances tecnológicos y científicos.

“El trabajo de este tipo de profesionistas brinda certeza y esperanza a través de los diagnósticos acertados, que se apoyan en la imagen”, añadió la doctora Lilia Cedillo, quien también celebró la presencia del doctor Alejo Carlos Herrera, quien fundó este programa en la BUAP.

Por su parte, la doctora Karla Lucía Herrera Olvera, coordinadora del programa, agradeció la presencia y apoyo de la Rectora, así como la presencia del doctor Alejo Carlos Herrera. Refirió que los profesionales del área requieren actualización constante para tener las competencias necesarias y brindar un servicio óptimo a los pacientes; es por eso que la BUAP tiene el compromiso de atender los nuevos contextos y la innovación que se genere en este ámbito.

Por su parte, el director de la Facultad de Medicina, Celso Enrique Cortés Romero, destacó que no sólo celebran un simposio, sino la trayectoria y los frutos que ha rendido un programa educativo vital para la sociedad, y en la BUAP es sinónimo de excelencia, porque ha formado a profesionales que no sólo saben operar equipos de alta tecnología, sino que tienen la capacidad y sensibilidad para ver en el interior del cuerpo lo que otros no ven.

Como parte de este simposio, el doctor Alejo Carlos Herrera Mora, egresado de la Facultad de Medicina de la BUAP y quien se desempeñó más de 30 años como docente, dictó la primera conferencia, en la que expuso una reseña histórica de la creación de este programa; posteriormente recibió un reconocimiento por su labor.