Crece crisis en El Oro, vecinos tiran basura y bloquean accesos

EL VALLE

El Oro, Méx. – La tensión en el municipio de El Oro creció a tal grado que, los vecinos, delegados y representantes comunitarios bloquearon accesos y salidas del municipio, además de arrojar bolsas de basura frente al Palacio Municipal, en protesta por la suspensión del servicio de recolección de residuos y de agua potable, que se mantiene interrumpido desde semanas atrás.

Los manifestantes denunciaron que la acumulación de desechos en calles y comunidades ha provocado la aparición de fauna nociva y malos olores, afectando la salud y calidad de vida de las familias.

Frente al Palacio Municipal, con carteles y consignas, exigieron la presencia de la alcaldesa Juana Elizabeth Díaz Peñaloza, a quien acusan de no presentarse a laborar ni atender la crisis en la demarcación.

El conflicto no es nuevo. Desde hace meses, la administración local enfrenta acusaciones de presuntas irregularidades en el manejo de recursos y servicios públicos, también la falta de transparencia y caos en la administración local, lo que ha derivado en un rompimiento político dentro del Cabildo.

Incluso, este martes, los integrantes del cuerpo edilicio solicitaron formalmente al Congreso mexiquense la destitución de la presidenta municipal, argumentando ingobernabilidad y abandono de funciones.

Habitantes advirtieron que no levantarán los bloqueos hasta que el Ayuntamiento restablezca los servicios públicos y brinde una solución definitiva. En tanto, la estabilidad del municipio se encuentra en riesgo, pues la falta de autoridad, la interrupción de servicios básicos y la creciente inconformidad ciudadana amenazan con agudizar la crisis social y política que atraviesa El Oro.