Jóvenes reportados desaparecidos…muertos en Tehuacán

Desde Puebla
Jóvenes desaparecidos desde el 1 de noviembre, después de ir al antro por un Halloween, aparecieron muertos en Tehuacán.
Ángel Uriel Contreras de 19 años y Ángel Emilio Sánchez Rodríguez, 21 años, fueron hallados sin vida en la colonia La Purísima, sobre la 5 Oriente y 15 Sur, a la altura de Abarrotera Hidalgo.
En dias pasados fueron boletinados en redes, ya que salieron a un Halloween a un antro, pero ya no regresaron
Familiares dieron aviso a las autoridades quienes emitieron boletines de búsqueda.
La Fiscalía General del Estado confirmó que Ángel Uriel tenía medidas de protección vigentes desde 2024. Es decir, ya tenía antecedentes.
Hasta el momento se desconoce el móvil de este crimen.
You may also like
-
Este domingo en Atlixco, ¡apúntate en la MisterCarrera 2025!
-
Presidente del Congreso de Puebla se suma a la petición de investigar a la fundación Jenkins
-
BUAP: Olom-Lab, un espacio para la investigación en robótica móvil terrestre, aérea y marina
-
Se entrega Premio a la Mejor Tesis de Posgrado BUAP 2025
-
Video: Alumnos del ITP exigen instalaciones dignas y denunciaron a presuntos maestros acosadores