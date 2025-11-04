Jóvenes reportados desaparecidos…muertos en Tehuacán

Desde Puebla

Jóvenes desaparecidos desde el 1 de noviembre, después de ir al antro por un Halloween, aparecieron muertos en Tehuacán.

Ángel Uriel Contreras de 19 años y Ángel Emilio Sánchez Rodríguez, 21 años, fueron hallados sin vida en la colonia La Purísima, sobre la 5 Oriente y 15 Sur, a la altura de Abarrotera Hidalgo.

En dias pasados fueron boletinados en redes, ya que salieron a un Halloween a un antro, pero ya no regresaron

Familiares dieron aviso a las autoridades quienes emitieron boletines de búsqueda.

La Fiscalía General del Estado confirmó que Ángel Uriel tenía medidas de protección vigentes desde 2024. Es decir, ya tenía antecedentes.

Hasta el momento se desconoce el móvil de este crimen.