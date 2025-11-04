Este domingo en Atlixco, ¡apúntate en la MisterCarrera 2025!

Desde Puebla
La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, anunció que este 9 de noviembre se celebrará la esperada MisterCarrera 2025, un evento que reunirá a cientos de atletas y familias como parte del cierre del Festival Internacional Valle de Catrinas.
Con el objetivo de fomentar el deporte y la convivencia familiar, Ariadna Ayala resaltó que la competencia iniciará a las 7:00 a.m. desde el zócalo de Atlixco, con recorridos de 15 km y 6 km; también invitó a las y los pequeños de 6 a 14 años a participar en la tradicional Mistercarrerita, sin costo de inscripción y con categorías femenil y varonil.
Finalmente, Ariadna Ayala, presidenta de Atlixco, subrayó que eventos como la MisterCarrera 2025 consolidan a Atlixco como una ciudad activa, saludable y unida, donde el deporte y la cultura se viven con orgullo y entusiasmo.
