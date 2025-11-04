En Amozoc, la próxima Jornada de Salud por Amor a Puebla

Desde Puebla
Amozoc de Mota, Puebla a 4 de noviembre de 2025.- En Amozoc se llevará a cabo la próxima Jornada de Salud por Amor a Puebla, una iniciativa impulsada por el Gobernador del Estado, Alejandro Armenta, en coordinación con el ayuntamiento de Amozoc presidido por el Presidente Municipal, Severiano de la Rosa Romero, con el propósito de acercar servicios médicos gratuitos y de calidad a las familias amozocenses.
La jornada se realizará el viernes 7 de noviembre de 2025, en el zócalo municipal de Amozoc, a partir de las 08:30 horas, donde se instalarán diversos módulos de atención médica.
Durante esta actividad, las y los ciudadanos podrán acceder a servicios médicos completamente gratuitos brindados por la Secretaría de Salud, el IMSS-Bienestar, el ISSSTEP y el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA).
Entre los servicios que se ofrecerán destacan:
• Quirófano itinerante
• Ginecología, pediatría y medicina interna
• Colposcopia, geriatría y ortopedia
• Exploración clínica de mama y papanicolaou
• Vacunación, optometría y salud bucal
• Orientación familiar y prevención de enfermedades crónicas
También se brindará atención en salud mental, detección de hipertensión, diabetes, VIH, hepatitis C y otras enfermedades, además de pláticas sobre estilos de vida saludables y prevención.
Para recibir atención, las y los interesados deberán presentar copia de su INE y CURP.
¡Asiste y aprovecha estos servicios médicos gratuitos!
