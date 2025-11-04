Pepe Chedraui, en el Smart City Expo World Congress Barcelona

– _El alcalde reiteró que seguirá impulsando a Puebla como una ciudad inteligente y tecnológica_

– _En el encuentro inaugural intercambió experiencias gubernamentales y proyectos con expertos de diferentes ciudades del mundo_

Desde Puebla

Barcelona, 4 de noviembre de 2025.- Consolidado como el principal evento internacional dedicado a las ciudades y a las soluciones urbanas inteligentes, el Smart City Expo World Congress, que se lleva a cabo en Barcelona, España, fue inaugurado con la presencia del alcalde Pepe Chedraui Budib.

Acompañado por el titular de la Secretaría de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas, el presidente municipal destacó que la capital poblana apuesta por el futuro, por lo que es necesario participar en estos encuentros donde las y los asistentes trabajan por el desarrollo urbano.

Reiteró su interés por lograr que Puebla capital se convierta en una ciudad inteligente y tecnológica, y compartió los avances que se tienen con Puebla Brilla, la semaforización y temas de seguridad.

Pepe Chedraui sostuvo que este congreso internacional impulsa alianzas entre gobiernos, empresas y sociedad civil para diseñar soluciones urbanas con enfoque humano y tecnológico. Asimismo, expresó que el Gobierno de la cuarta ciudad más grande de México, está decidido a avanzar con orden, tecnología e inclusión.

Dicho encuentro organizado por Fira Barcelona se celebra del 4 al 6 de noviembre bajo el lema “The Time for Cities” con la presencia de más de mil 100 expositores y 25 mil visitantes superando la asistencia del año pasado.

Las y los participantes se centran en las estrategias para transformar las ciudades en espacios más sostenibles, eficientes y habitable, con el uso de la tecnología, dando paso a la Inteligencia Artificial como un elemento clave hacia ciudades más eficientes y sostenibles.